Július 2-án, szombat délután 13 óra után kezdődődnek a programok a nagyszínpadon, az udvaron pedig kézműves és helyi termelői vásár, gyermek- és népi játékok várják az érdeklődőket. Emellett negyedik alkalommal hívják főzésre a csapatokat, akik igazi göcseji gasztronómiai különlegességeket kínálnak. A Göcseji 7 próbán vidám parasztolimpián mérhetik össze ügyességüket a legbátrabbak a sportpályánál. Ezen kívül lesz hangszersimogató és természetesen az a látványos hajfonó versenyt is megtartják. Kiss-Molnár István főszervező, a Cserta Táncegyüttes művészet vezetője érdeklődésünkre elmondta, a táncosok mellett az Anno Trio autentikus moldvai-gyimesi csángó népzenei koncertet ad, fellép a Góbé zenekar, valamint lesz tánctanítás és Folkkocsma is. Mint mondta, az elmúlt évek alatt szinte a megye összes együttesével, népzenészével jó kapcsolatot alakítottak ki.



- Szinte mindenki volt már nálunk, ám nem célunk, hogy egyszerre lépjen fel a megye összes együttese, erre nem is lenne idő erre az egynapos fesztiválon. Igyekszünk nagyon változatos programot kínálni fő célközönségünknek, a magyar folklórt szeretőknek. Hisszük, hogy a rendezvénnyel értéket teremtünk. A helyieket bevonjuk a szervezésbe és a programokba, így még jobban magukénak érzik a Göcseji Hacacárét, amire mindig büszkék lehetnek.

Kiss-Molnár István végül hozzátette, augusztusban a Szép Zalában születtem mozgalom a Buday Közhasznú Alapítvánnyal karöltve Göcseji Ízek - Zalaszentgyörgyi Folkpiknik elnevezéssel egy új, folklór rendezvényt indít, ami a népi gasztronómiát, a régi paraszti étkezési kultúráját népszerűsíti majd rendhagyó módon.