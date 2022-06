A programsorozatról pénteken a göcseji kézikaszás aratónapnak otthont adó településen tartottak sajtótájékoztatót.

Magai Ágota, ötletgazda-főszervező elmondta, hogy idén önálló megnyitóval készülnek Zalaegerszegen és új partnerek is csatlakoztak a dombérozóhoz, bővítve a kínálatot. Az idei Dombérozó vezérfonala Göcsej népi építészete, előadások mutatják be a településeken található emlékeket, melyek külön is látogathatók. Arról is szólt, hogy együtt tehetnek igazán Göcsejért, a programsorozat legyen eszköz ahhoz,hogy Göcsej évről évre fejlődjön.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos arról szólt, hogy jó ötlet olyan közösségi eseményekkel összefogni a településeket, mint a dombérozó, további hasonló kezdeményezésekkel lehetne bővíteni a sort.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, hogy a dombérozó igazi értéke, hogy nem hamvadt el, mely a szervezők és a csatlakozók közös érdeme. A rendezvénysorozat alkalmat ad arra, hogy élővé és rendszeresen felmutatottá tegyék a helyi értékeket.

Tolvaj Márta Zalaegerszeg képviseletében a dombérozó megyeszékhelyi nyitórendezvényéről szólt, melyet a Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piacon tartanak. Itt bemutatkoznak a települések, de készülnek fotókiállítással és kulturális programmal. Németh József, Nova polgármestere a július 9-én sorra kerülő 33. aratónapról programjait mutatta be. Az aratóverseny és ételbemutató mellett kulturális programok, folkglamour bemutató, táncház is lesz, illetve fellép Ferenczi György és a Rackajam. A közel 100 esemény közt a teljesség igénye nélkül koncertek, képzőművészeti programok, nyitott porták, Dobronhegyen réteskészítés, Gutorföldén bicikli-gyalogos és motoros túrák, Csonkahegyháton vadászkutya bemutató, Zalaszentgyörgyön lakodalmas játékok és sok más program várja az érdeklődőket szerte Göcsejben. A zárórendezvény Gellénházán lesz, Farkas Imre Józsefné Gellénháza polgármestere elmondta, hogy többféle stílusban rendeznek koncerteket, illetve várják a göcseji településekről a főzőcsapatokat és meghirdették az első Dombérozó Focikupát is.

A program védnökei: dr. Pál Attila Zala Megyei Közgyűlés elnöke, Kostyál László Göcseji Múzeum igazgatója és Horváth Attila, lapunk főszerkesztője. A Göcsej Totó meghirdetésre kerül a zaol.hu és gocsejidomberozo.hu oldalakon, leadására a zaol.hu oldalon vagy a rendezvényhelyszíneken lesz lehetőség.

Részletes program az alábbi linken található.