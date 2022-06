Gizmo

Gizmo 2020. decemberében született, ivartalanított border terrier keverék kan. Gazdái hozták be, de nem tudtak mit kezdeni aktivitásával, emiatt idősek mellé nem is ajánljuk.

Gizmo kezdő kutyatartóknak is jó szívvel ajánlott Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Kedves, barátságos, emberközpontú kutya, akár kezdő kutyatartóknak is jó választás lehet. Gyerekek mellé is vihető. Egyszer már örökbe fogadták, de szökőssége miatt ismét a menhelyre került, e miatt lakásba fogadható be. Részletek itt.

Jana

A bájos staffordshire terrier keverék szuka 2017 januárjában született, akit Gellénháza után találták egy árokban. A menhelyen a kennelt abszolút nem bírta, a falra is felmászott. Jelenleg megkötve van, így sokkal nyugodtabb. A körülötte levő kenneles társait már megszokta, de nem ápol jó viszonyt sem kanokkal, sem szukákkal.

Jana nagyon kedves az emberekkel Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Emberekkel nagyon kedves, barátságos, bújós kutya, de kezdő kutyatartóknak nem ajánljuk! Egyedüli kutyának ajánlott, határozott gazdival, benti-kinti tartásra ajánljuk. További részletek itt.

Csiki

A 2021. januári születésű, ivartalanított keverék szuka kutyust az utcáról mentette a Bogáncs Állatmenhely. Eleinte harapott félelmében, valószínűleg bánthatták, de mára már sokat változott.

Csiki egyedüli kutyának ajánlott Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Aktív, pörgős kutya, aki nagyon szereti és igényli is az ember társaságát. Kiváló családi kedvenc lehet belőle, gyerekek mellé is örökbe fogadható. Idősek mellé aktívsága miatt nem ajánlott. Más kutyákkal kijön, de mind kanokkal, mind pedig szukákkal domináns, így egyedüli kutyának a legideálisabb. Részletek itt.