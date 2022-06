Nemrég újabb eszközöket sikerült beszerezni, tájékoztatott Réti Alfréd, a település polgármestere.



- 2012 óta működik a Startmunka mintaprogram a településen, anno 40 fővel vágtunk bele, most sajnos, csak 15 embert foglalkoztathatunk - bocsátotta előre a településvezető. - Nyolc és fél hektáron folytatjuk a mezőgazdasági termelést. Van három fóliasátrunk, s minden olyan növényfajjal foglalkozunk, amire csak szükség lehet a konyhában. Nagyobbrészt zöldségféléket termelünk, de gyümölcsökkel is dolgozunk, például szamócával, amiből négyezer tövet ültettünk. A gyümölcsfáinkban sajnos, hatalmas kárt okoztak a vadak, hiába kerítettük be a területet. A szarvasok egyszerűen letaposták a vadhálót és átgyalogoltak rajta... A mintaprogram keretében vásároltunk egy gyümölcsmagozót is a csonthéjas termés (kajszi, meggy, cseresznye) feldolgozásához, de így nem tudom, valaha szükség lesz-e rá. Sőt, egy darálót is beszereztünk, aminek a lekvárfőzésnél vennénk hasznát. Továbbá sikerült a régi, tönkrement műtrágyaszórónkat egy újra cserélni, mindezt a mintaprogram dologi kiadásokra elkülönített keretéből finanszíroztuk. Mindez, illetve a növénytermesztéshez szükséges, úgynevezett input anyagok (műtrágyák, vetőmagok, stb.) beszerzésére összesen 8-10 millió forintot költhettünk.



Réti Alfréd azt is jelezte: rengeteg palántát neveltek és értékesítettek, a megmaradókat pedig kiültették. Több, mint fél hektárnyi területet foglal el a hagyma, másfél hektáron burgonya díszlik, de nem összefüggő, hanem több kisebb földterületen, ugyanis az önkormányzat 17-18 különböző helyrajzi számú birtokon gazdálkodik, melyeket egyébként más már nem hasznosítana. Méretük 1500 és 5000 négyzetméter között változik, utóbbinál nagyobb nemigen van.



- A megtermett zöldségféléket konyháknak, éttermeknek értékesítjük, a befolyó bevételt pedig sajnos, nem fordíthatjuk például járdafelújításra, hanem két éven belül vissza kell forgatnunk a programba, például eszközbeszerzésre használhatjuk fel - mondta a polgármester. - De például a közterület-fenntartásban használható munkaeszközök - akár egy mulcsozó - beszerezhetők, de üzemanyagot is vásárolhatunk a pénzből a traktorokba, fűkaszákba.



Réti Alfréd végül azt is hozzáfűzte: a termelésben az egyik nagy kedvencük a szabadföldi konzervuborka, amiből nem bírnak akkora mennyiséget termelni, amekkorával ki lehetne elégíteni az igényeket.