Méghozzá abból az apropóból, hogy a hétfőn férfinapot tartottak. Király Edit, az idősek klubjának vezetője elöljáróban elmondta, hogy kilenc éve rendezik meg hagyományosan ezt a programot.

-Megtartjuk évről évre a nőnapot is, akkor a férfiak állnak helyt, ők főznek és készülnek nekünk, most pedig fordítva, a klub hölgy tagjai szervezik a férfinapot az ünnepelteknek - tudtuk meg Király Edittől. - Ez alkalommal vadpörköltet főztünk dödöllével, mellette kedveskedtünk süteményekkel is a tagságnak. A férfinapi műsorban pedig fellépett a klub dalköre, valamint Vogl Mária, nyugalmazott pedagógus készült két humoros történettel, illetve Berkes József Zalabaksáról saját, ezen alkalomra írt költeményével lepte meg a hallgatóságot. Emellett szórakoztató versenyjátékokkal is megleptük a férfiakat, ezek közt volt kapura rúgás labdával, memóriajáték, szlalomozás vizespohárral, valamint hullahopp karikán kellett átrepíteni hajtogatott papírrepülőket. Férfi tagjaink idén fém pálinkás poharakat, kupicákat kaptak tőlünk ajándékba, igaz most röviditalt a meleg időjárásra való tekintettel nem hoztunk.

A Korhatártalanok Klubjának tagsága jelenleg 53 fő, a női tagok vannak többségben, de a férfiak is aktívan kiveszik a részüket a feladatokból, szerencsére idén már a pandémia sem nehezíti a programok megtartását. A rendezvényeik mindig jó hangulatban telnek el, ezt bizonyították a férfinapon is. Király Edit hozzátette, hogy idén ünnepli a klub megalakulásának 10. évfordulóját, ez alkalomból a tervek szerint szeptember 16-án ünnepséget rendeznek majd a művelődési házban.