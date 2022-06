Nem kedvezett az időjárás a kültérre tervezett rendezvénynek, az eső miatt a programok zömét az Olajbányász Művelődési Házban tartották meg.

A főzőverseny, melyre 14 csapat nevezett, elmaradt abban a formában, ahogy elképzelték, de a vendégek persze nem maradtak éhen. Kovács Ferenc polgármester lapunknak elmondta, hogy akik szerettek volna sütni-főzni, azok vagy otthon elkészítették az étkeket, és elvitték a kultúrházba, vagy az épület árkádjai alatt felállították az üstöket és a sütőberendezéseket. A közös ebéd is elkészült, közreműködtek benne a sportkör illetékesei, a nyugdíjasklub tagjai pedig halat sütöttek.



A művelődési ház előcsarnokában helyi, környékbeli kézművesek, termelők kínálták portékáikat, a gyerekeket arcfestés és kézművessarok is várta. Az érdeklődők a klímavédelemmel kapcsolatosan is tájékozódhattak.



A színpadra először a lovászi gyerekek kórusa lépett, majd Kovács Kata interaktív gyerekműsorával folytatódott a program. Fellépett a Lovászi Olajbányász Nyugdíjasklub Egyesület énekkara, a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola tánccsoportja, a Trilla kamarakórus, a Csádé zenekar, a Kerka táncegyüttes. Kora este már a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei szórakoztatták a közönséget, őket pedig Delhusa Gjon követte.



A rendezvényt tűzzsonglőr-bemutató és bál zárta.