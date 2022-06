Egy ausztriai látogatás tapasztalatai alapján kezdték fejleszteni Alsópáhok sportközpontját, tizenöt évvel ezelőtt. A létesítmény edzőpályával, öntözőrendszerrel, világítással bővült, s kutat is fúrtak a megfelelő vízellátás érdekében, sorolta a beruházásokat lapunknak Czigány Sándor, a település polgármestere.

– Mintegy 90 millió forintot költöttünk a pályára az elmúlt esztendőkben – folytatta a településvezető –, amelyből mindössze 15 millió volt az önerő, a többit TAO-forrásból és BM-pályázatok révén nyertük. Utóbbiból építettük például az aszfaltos játékteret, s hoztuk rendbe az öltözőt. Mindemellett a sportközpontban tűzoltópálya is létesült.

Tervek azonban még vannak, például kerítést szeretnének építeni a létesítmény Hévíz felöli oldalán, ami jövőre készül el, később pedig műanyag borítású multifunkciós pályát is kialakítanának, ami sokféle sportág művelőit szolgálná, köztük az iskola diákjait is.

– Alsópáhokon az elmúlt 16 esztendőben megújult minden középület – szögezte le Czigány Sándor, kiemelve: a településen közössége összetartó, az aktív civil szervezetek pedig éltetik a falut.

Az Alsópáhok-FTC öregfiúk meccs előtt átadták a település sportkitüntetéseit. Elismerést kapott Józsi György, az MLSZ zalai igazgatóságának vezetője, aki szerint 2010 óta komoly sportfejlesztések voltak a megyében, sorra újultak meg a pályák, az öltözők s a létesítmények.

A díjátadón kitüntették a 70 éves Galántai Tibort, a Haladás, a ZTE és a Keszthely korábbi játékosát, illetve Márton Istvánt is.

A sportlétesítményt Bóka Tibor plébános és Pénteknék Vizkelety Márta református lelkipásztor áldotta meg, majd átadták a megyei III. osztályban bajnoki címet szerzett alsópáhoki együttesnek az aranyérmeket, s ezután következett a várva várt gálameccs, amelyen zöld-fehér színekben több zalai kötődésű labdarúgó is pályára lépett, köztük „Tapéta”, vagyis Keller József és Topor Zsolt, illetve Kása Tamás, Szeiler József, Bánki József és Telek András is. Vezetőedzőként Mucha József ült a Fradi kispadján, s csapata végül látványos meccsen 4-2-es sikert aratott az alsópáhoki legendák ellen.

A faluünnep folytatásaként szombaton a Zala Tűzoltó Kupa 1. fordulóját rendezték a településen, délután pedig a helyi művészeti csoportok mellett fellépett Varga Feri és Balássy Betti, illetve Auth Csilla is.