A zalai településen huszonegyedik alkalommal hívták életre a közösségi programot, amit minden évben pünkösdkor szerveznek. Tavaly a pandémia miatt augusztusban tudták csak pótolni a sokak által kedvelt falunapot, ám idén újra a megszokott időpontban, pünkösdkor ünnepeltek.

Először a hősi emlékműnél Feketéné Fellner Marianna polgármester köszöntőjében utalt arra, miszerint a helyiek kicsinosított portákkal, szívükben izgatottan várták az ünnepet, s az összetartó közösség önzetlenül segített az előkészületekben.

Feketéné Fellner Marianna polgármester mond beszédet a hősi emlékműnél. Fotó: Mozsár Eszter

A rendezvényen részt vett Gyarmati Antal, Zalalövő polgármestere és Herczeg Imre alpolgármester, valamint Vigh László miniszteri biztos. A térség országgyűlési képviselője kifejtette: örömmel vette a meghívást, s arra buzdította a lakókat, hogy továbbra is őrizzék meg ezt a békét, jószomszédságot. Vigh László a pünkösd mellett a Nemzeti Összetartozás Napjáról is szót ejtett. Emlékeztetett, hogy a 2010-es parlamenti döntés értelmében minden magyar felelős minden magyarért. A politikus utalt Böjte Csaba ferences testvér akkori üzenetére is, miszerint nem kérnek mást, csupán azt, hogy az anyaországbeliek nyújtsák ki karjukat a határon túl rekedt magyarok felé.