Ottjártunkkor is munkagépek forgolódtak a területen. Mint azt Polgár Róbert polgármester elmondta: az Aktív Magyarország program 13 millió forintos támogatásával valósul meg a beruházás, amihez az önkormányzat nagylelkű segítői, támogatói révén munkával, alapanyaggal, gépkölcsönzéssel értékben körülbelül ugyanennyit hozzátesz. Az új közösségi teret nemcsak kerékpárral lehet majd igénybe venni, hanem rollerrel, gördeszkával, görkorcsolyával is. A pumpapálya biztonságos körülményeket kínál gyermeknek és felnőttnek egyaránt a kikapcsolódáshoz, vagy éppen az adott eszköz magabiztos kezelésének elsajátításához, fejlesztéséhez. A polgármester azt is elmondta: a pumpapálya alapterülete 800 négyzetméter, ekkora felületen alakítják ki most a megfelelően stabil alapot.