A kultúrotthonban a legendás direktor fia, a Nagybakónakon született Miklósy Lajos felelevenítette, az 1907 és ’73 között működött iskolában a tantestület összetartó csapatként dolgozott, amelynek tagjai segítették egymást, s nagyon kötődtek az igazgató családjához, akinek lakása „egyben minden pedagógus otthona volt, hiszen például a szünetekben, vagy a nap végén mindig várta őket egy kávé a verandán, vagy a konyhában a süteményes tál”.

Arról is beszélt: a tanárok, tanítók számtalan közösségi feladatot láttak el, közreműködtek például a népszámlálásban, a hivatalos ünnepek, az oltási kampányok, a hulladékgyűjtés vagy a véradás megszervezésében, és ha valaki bajba, akár családi válságba került, akkor ott álltak mellette, nyáron pedig tábort szerveztek a gyerekeknek, hogy az édesanyák elmehessenek dolgozni.

„Ez volt az a világosság, amit a pedagógusok elhoztak”, tette hozzá Miklósy Lajos, aki arról is beszélt: édesapja vezetésével esti iskolát is szerveztek azoknak, akik nem végezték el a nyolc osztályt, majd TIT-tanfolyamok is indultak a faluban.

Az egykori igazgató fia azt mondta: „az itt dolgozók nemcsak az alapfokú tudást adták át, hanem az emberséget is, amit tőlük tanulhattak a település lakói”.