Az esemény keretében szentmisére, kulturális műsorra és természetesen nagy beszélgetésekre került sor, a jelenlévőknek az önkormányzat uzsonnával is kedveskedett. – Hagyományt szeretnénk teremteni a találkozóval, amit eddig azért nem rendeztünk meg, mert nem volt, aki megszervezze – hallottuk Molnár József polgármestertől. – Most viszont van két kolléganőm, akik vállalták az elszármazottak felkutatását, illetve hát összejött egy jó csapat, melynek tagjai megszervezték a találkozót. Vannak olyan volt szentjakabiak, akiket talán több éve vagy évtizede messzire vetett a sors, és azóta egyáltalán nem vagy csak igen ritkán jöttek haza – azt gondolom, nekik is élményt jelenthet a találkozás a régi ismerősökkel, barátokkal.