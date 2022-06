Az elmúlt két évben elmaradtak a futóklub nagyobb futóversenyei a járvány miatt. Most újra meghirdették a kisvonatos futást, több távon, hogy ezzel a sporteseménnyel a közösségi futóéletet is újraindítsák, illetve a klub tagjai is visszarázódjanak a versenyek szervezésébe. A gyerekeket a gyógyfürdő környékén kijelölt 500 és 1 kilométeres távokkal szólították meg, a felnőttek pedig a 8, 12 és 24 kilométeres útvonalak közül választhattak a Lenti és Csömödér között. A verseny lényege a két település között közlekedő erdei kisvonattal való megmérkőzés volt, vagyis a távokat a vonat menetideje alatt, vagy akinek sikerült, annál gyorsabban kell megtenni. A 8 km-es távon 45 perc állt a futók rendelkezésére erre, akik a lentiszombathelyi állomásról indultak tovább, ahova a kisvonattal érkeztek meg Lentiből. A 12 km-es szakaszon 60 perc volt a szintidő, 24 kilométeren pedig ennek duplája.

A futóversenyről Hőninger János szervező, az egyesület tagja számolt be. Elmondta, hogy második alkalommal hirdették meg a kisvonattal való versengés, ami különleges és érdekes, mert nem egymást kell legyőzniük az indulóknak, hanem egy gépet, illetve a meleg idővel is fel kellett venni a küzdelmet. A nevezők száma valamivel alacsonyabb maradt, mint korábban, mintegy 70-en indultak. Ez annak is betudható a szervezők szerint, hogy a pandémia után nehezebben indulnak újra a közösségi futások.

Az iszkirisek célja természetesen, hogy minél többen fussanak és újra nagy létszámú futóversenyeket tartsanak. A klub következő akciója várhatóan szeptemberben a Kerka-firka teljesítménytúra lesz, szintén gyerekeknek és felnőtteknek is szóló távokkal.