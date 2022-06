A szabadtéri színpadhoz a rendezvény sátorban hirdette meg a helyi önkormányzat a rendezvényt, mint kiderült amiatt, mert ezt az előző évben az elszármazottak kérték, így lehetőségük nyílt a találkozóra érkezők mellett a falusiakkal is találkozni. Az idősek köszöntése egyben a sorozat újraindítása is volt, hiszen a pandémia miatt a 2021 decemberére tervezett szépkorúak köszöntése elmaradt, és a tavaszi korlátozások miatt is tartottak attól, hogy nem tudják megrendezni, ezért áttették június elejére. Most a” várva várt eső” írta át az eredeti forgatókönyvet, ezért időjárási előrejelzés végül a művelődési házban fogadták a házigazdák a vendégeket, ahova több mint 100 fő érkezett meg, a színházterem zsúfoltságig megtelt.

Itt Nyakas István polgármester köszöntője után átvette stafétabotot a falu apraja és nagyja. Óvodások és iskolások műsora már megadta az alaphangulatot. Rigo Karolina és Káli Hunor Székely népmesét adott elő. A férfiak éneke, mint mindig színvonalas és az eseménynek megfelelő nótákból állt. A gutorföldei lányokból és asszonyokból álló táncosok egy kis gyors talpalávaló válogatással pezsdítették a hangulatot, majd a siófoki Bognár Gyula magyarnóta és dalénekes szórakoztatta a közönséget. Akik nem fértek be a kulturális rendezvényre az Együtt Gutorföldéért Egyesület által biztosított sörpadoknál beszélgethettek. A szervezők a vendéglátásról is gondoskodtak, két üstben főtt a gulyásleves, Bencze Ferenc és segédei készítették el a program résztvevőinek, az édességeket, aprósüteményeket és rétest pedig a helyi kosárfonó és mézeskalács szakkörök tagjai készített. A vacsora után felhangzott a nótaszó, az elszármazottak és falubeliek késő estig beszélgettek és szórakoztak közösen.