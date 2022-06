Szabadtéri tüzek 33 perce

Eddig 650 hektár vált a lángok martalékává Zalában

Zala megyében az utóbbi napokban ismét megszaporodtak a szabadtéri tüzek, melyek száma ebben az évben már meghaladta a százhatvanat. Ez egyben azt is jelenti, hogy megyénkben közel 650 hektár vált már a lángok martalékává. Az elmúlt napokban több helyszínen is mezőgazdasági munkagépek gyulladtak ki, és volt olyan helyszín is – Nagykanizsa térségében – ahol az égő járműről a gabonára és a tarlóra is átterjedt a tűz!

KATVÉD KATVÉD

Fotó: Illusztráció Forrás: Lukács Adrián (BM OKF, Vál ÖTP)

Fotó: Illusztráció Forrás: Lukács Adrián (BM OKF, Vál ÖTP)

Általános jelenség, hogy a nyári hőség, valamint a mezőgazdasági munkák idején emelkedésnek indul az ilyen jellegű riasztások száma, azonban a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy odafigyeléssel elkerülhetők a veszélyes helyzetek! Fontos észben tartani azt, hogy a száraz időjárás esetén a kerti munkák részeként végzett zöldhulladék-égetés könnyen kiterjedt szabadtéri tűzhöz vezethet! Ez a természeti és épített környezetet jelentősen veszélyezteti. Zala megyében idén egy ember életét vesztette Gyenesdiáson, éppen egy szabadtéri tűzgyújtás miatt. Éppen ezért ügyelni kell arra, hogy belterületen történő égetést önkormányzati rendeletek szabályozzák, melyek világosan meghatározzák, hogy mikor és milyen időpontban lehet égetni. Kérjük, hogy aki belterületen égetni szeretne, az mindenképpen tájékozódjon az adott önkormányzatnál!

ezek a rendeletek nem egységesek, önkormányzatonként eltérnek. Amennyiben egy település rendeletben nem szabályozza az égetést, úgy az adott helyen növényi hulladék égetése tilos!

a külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak kell jelezni.

Az ehhez szükséges dokumentum innen letölthető: https://zala.katasztrofavedelem.hu/25986/iranyitott-egetes

Az ehhez szükséges dokumentum innen letölthető: https://zala.katasztrofavedelem.hu/25986/iranyitott-egetes ilyen égetés kizárólag növény-egészségügyi okokból történhet, vagy ha a növényi hulladék megsemmisítése, elszállítása más módon nem megoldható. Itt nem elegendő a szubjektív megítélés illetve pusztán a kényelmes megoldás választása.

ahol nem növény-egészségügyi ok áll a háttérben, vagy egyébként a növényi hulladék megsemmisítése más módon megoldható, ott komoly bírságot vonhat maga után ezek meggyújtása! Mikor járunk el jól az égetésnél? Akkor, ha mindig száraz a növényi hulladék, amelyet meggyújtunk!

a tűzbe egyéb anyagot, például kommunális hulladékot, autógumit nem dobunk!

biztonságos távolságot tartunk a környező értékektől (épületek, építmények, erdők, fásítások, nádas stb.) !

ismerjük az adott település égetési szabályzatát!

a tüzet soha nem hagyjuk őrizetlenül!

tartunk az égetés közelében megfelelő mennyiségű oltóanyagot (víz, homok, adott esetben tűzoltó készülék)!

gondoskodunk a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla)!

feltámadó szelet tapasztalunk, azonnal eloltjuk a tüzet! Az a személy, aki az érvényben lévő szabályokat megszegi, tűzvédelmi bírsággal és környezetvédelmi bírsággal is sújtható! Ez – az okozott károk megtérítésén túl és az előidézett károk mértékétől függően - húszezertől hárommillió forintig is terjedhet! Javasoljuk, hogy aki ezt el szeretné kerülni, az egyrészt tájékozódjon, másrészt gondolkodjon alternatív megoldásokban, így például a zöldhulladék elszállításában, elszállíttatásában, vagy komposztálásában. A mezőgazdasági munkálatokat végzőknek különösen ügyelniük kell arra, hogy gabonatáblán, annak közvetlen közelében tilos dohányozni, a munkagépek vezetőfülkéjében is!

a mezőgazdasági munkagépek forgó, súrlódó alkatrészeit pontosan kell beállítani, ezeket rendszeresen kell olajozni, zsírozni, mert ha ezek felforrósodnak, meggyújtják a munka közben rárakódott növényi törmeléket és akár az egész gabonatáblát!

a munkagépet meg kell tisztítani a rárakódott olajsártól, növényektől!

a betakarítást és a termények szállítását végző munkagépekre, járművekre is kell tűzoltásra alkalmas készülék!

a munkagépek elektromos vezetékeinek szigetelését, rögzítettségét, az akkumulátor szigetelését érdemes használat előtt ellenőrizni!

a kombájnoknak földelőlánccal kell rendelkeznie!

ellenőrizni kell a kipufogórendszert, mert a sérült illesztéseknél, lyukaknál kiáramló forró kipufogógáz meggyújthatja a növényzetet!

az üzemanyagellátó- és olajtovábbító rendszereket is ellenőrizni kell, mert a kiszabadult kenőanyag vagy üzemanyag könnyen tüzet okozhat!

a gabonatáblán lévő munkagépek kipufogóira szikrafogót kell tenni! A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a felsorolt tanácsok megfogadását, hiszen így jelentősen csökkenthető a nagyobb kiterjedésű tüzek kockázata! Fontos, hogy aki tüzet észlel, haladéktalanul jelezze az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon. Forrás: KATVÉD

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!