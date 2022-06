A szakmailag is kiemelkedő rendezvényt az NKA Halmos Béla Program és a Csoóri Sándor Alap támogatta.



A hangokat követve könnyen megtaláltuk a társaságot, az oktatók segítségével pedig nemcsak egy közös fotóra, hanem rögtönzött hangulatos zenélésre is összeállt a népes sereglet. Voltak visszatérő fiatalok, ahogy a Komárno melletti településről (Szlovákia) érkező Katona István Vajk. A nyolc éve tekerőlanton játszó fiatalember tavaly Havasréti Pál invitálására érkezett, most is szívesen jött.



Ritkaság, hogy lányok is megtanuljanak népi fúvós hangszereken játszani. A budapesti Kiss Ilona Szidónia 12 éve furulyázik, egy évvel ezelőtt szólaltatta meg először a dudát, mint mondta, a fújástechnikát kell még gyakorolnia. Fogarassy Hajnalka Törökbálintról érkezett, hat éve tekerőlantozik, egyébként a Bartók Béla Konzervatóriumba jár már egy éve.





Szabó Zoltán népzenész, oktató érdeklődésünkre elmondta: a tábor különlegessége és küldetése az, hogy az Európában ritkaságnak számító, ám a Délnyugat-Dunántúlon egykor közkedvelt pásztorhangszert, a háromsípos dudát minél több fiatallal megismertessék. Ezeken ugyanis ízesebbek a dél-somogyi, zalai, Balaton-felvidéki nóták. Emellett további fúvós hangszereken (furulya, hosszifurugla, tárogató) szólaltatták meg az itt gyűjtött népdalkincseket a tábor résztvevői.