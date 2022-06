A hírről a Zala Megyei Szent Rafael Kórház a közösségi médiában számolt be hétfőn. Mint írják, a rendezvényt eddig soha nem látott érdeklődés övezte, 45 országból 170 résztvevő érkezett Visegrádra. A versenyzők – a világ legjobb fiatal kardiológusai a saját országukban- saját eseteik ismertetésén keresztül mutatták be tudásukat és kreativitásukat.

A versenyről Dr. Riba Ádám, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház kardiológus szakorvosa és dr. Kása Krisztián a GOKI elektrofiziológiai munkacsoportjának kardiológus rezidense hozott el két díjat is.



Riba Ádám 2013 óta dolgozik a zalaegerszegi kórházban, az első négy évben PHD hallgatóként is dolgozott közben a pécsi egyetemen. Kutató vénája a klinikai munkában is mindig érvényesül, nagyon hisz abban, hogy az orvostudomány, de a személyes szakmai fejlődésnek is a kulcsa a folyamatos új utak keresése, amit természetesen a napi gyógyítás is kikövetel.



„A díj óriási elismerése a munkánknak, visszajelzés a világ legnagyobb szakembereitől, hogy a nyitottságnak, a kreativitásnak nagyon is helye van a szakmai munkánkban. Számomra talán az külön fantasztikus dolog, hogy épp a zsűrivel történő diszkusszió kategóriát nyertem el, amitől egyébként mindenki a legjobban fél. Az én esetem, amit bemutattam, egy nagyon komoly, kórházunk szívsebészeivel történt közös gondolkodás eredménye. A szívelégtelenséggel élő férfit három éve gondoztuk, akkor életveszélyes szívritmuszavarát oldottuk meg pacemaker beültetéssel. Csakhogy neki volt egy korábbi komoly mellkasi égési sérülése, ami miatt a bőr nagyon rossz állapotban volt, a pacemaker beültetést követően a seb ezért nem gyógyult a pacemaker felett, sőt, el is kellett az egész rendszert távolítani onnan. És akkor jött a ’hogyan tovább?’. És jött a szívsebészeti megoldás: két oldalról, a mellkas részleges megnyitásával a bordák között helyeztük be az elektródákat, hasfal fölé, a bőr alá pedig magát, a pacemakert, közben pedig a mellkason keletkezett szövethiányt is egy innovatív megoldással hoztuk rendbe”- nyilatkozta a kategóriagyőztes.

A részletekről a kórház Facebook posztjában olvashat.