Az egyetemi hallgatóknak meghirdetett Formula Student sorozat már nem ismeretlen a városban és a ZalaZone-on sem, hiszen 2018-19-ben a létesítmény vendégül látta már „a nagy versenyt” is. Ehhez képest a Formula Student Easter nevet viselő felkészítő hétvége újdonság, a Járműmérnökök Egyesülete idén szervezte meg először a ZalaZone-on, ám minden bizonnyal nem utoljára.

A ZalaZone, a megyeszékhelyi önkormányzat, valamint a győri Széchenyi Egyetem kiépülőben kévő helyi kampusza által is támogatott programról Kun János, az egyesület PR-vezetője beszélt:

– A Formula Student autóverseny, de nem a hétköznapi értelemben – mesélte. – Itt nem a pilóták, de még csak nem is az autók versenyeznek, itt a lényeg az ember, azok az egyetemi hallgatók, akik a csapatokat alkotják, és a versenygépeket tervezik, fejlesztik, építik. És a résztvevők nemcsak versenyeztetik az autót, de vinniük kell a teljes projektet, benne például a szponzorációval, a szükséges anyagi háttér megteremtésével is. Úgy véljük, hogy a csapatokon belüli együttműködés, sőt az iskolák közti, de még a határokon át megvalósuló tudástranszfer is rendkívüli értéke ennek a viadalnak, mely valóban az életre készít fel. A fiatalok olyan módszerek és kapcslatok birtokába kerülnek, melyeket majd a munkájuk során tudnak használni – akár egy Forma-1-es csapatnál, vagy akár egy autógyár fejlesztési részlegénél.

Kun János szerint az évek alatt sok példa volt rá, hogy a verseny legjobbjait a célban munkalehetőség várta – akár a száguldó cirkuszban, akár a hétköznapi versenyszférában.

A felkészítő hétvégén szombaton az elméleten volt a hangsúly, a fiatalok prezentáción mutatták be az autóikat, majd vasárnap jött a ZalaZone dinamikus platformja, azokkal a próbákkal (gyorsulás, fékteszt, egykörös tempó, megbízhatóság), amiket a nagy versenyen is teljesíteni kell majd. A kocsik belső égésű, elektromos, illetve önvezető kategóriákban versenyeznek, klasszikus kerék a kerék elleni viadalokra viszont ezeken belül sem kerül sor. A vetélkedés viszont ettől függetlenül a nézők számára is élvezetes lehet – a körülnbelül 110 km/h-s csúcstempóra képes kis járgányok elképesztő kanyarsebességekkel száguldozzák be a kijelölt szűk pályát.

Augusztus 8-12. között a Hungaroringen majd 20 országból 84 kocsi teszi meg ugyanezt.