Az ÉVE-frakció magatartását akár pálfordulásként is értékelhetné a helyi közügyeket felületesen követők többsége, ám, akik kicsit is képben vannak az elmúlt időszak történéseivel, azoknak a Napnál is világosabb, hogy a lehetetlen küldetéssel ismét Cseresnyés Péteren akart fogást találni a közgyűlési többséget adó ÉVE-frakció. Egy átlátszó politikai csapda története. De mi is történt pontosan a keddi, soron kívüli közgyűlésen?

Berta Krisztián (ÉVE) képviselő szóban vázolta az előterjesztés lényegét, miszerint a kanizsai önkormányzat nyújtson be módosító javaslatot az Országgyűléshez annak érdekében, hogy a helyi fejlesztési elképzelések finanszírozásához központi támogatást kapjon a város. A közgyűlés egyben felkéri Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőt, hogy szavazatával támogassa a vágyott beruházásokat. A fejlesztési listán olyan tételek szerepelnek, mint például a Sétakert átfogó rehabilitációja, a Csónakázó-tó és környezete fejlesztése, bérlakás- építési program indítása, körforgalom kialakítása a Hevesi– Rózsa utca kereszteződésében, térfigyelő kamerarendszer bővítése, illetve az egész városra kiterjedő út- és járdafelújítási program finanszírozása.

Az előterjesztés mögött húzódó politikai csapdát Bizzer András alpolgármester (Fidesz) világította meg. Mint mondta: a felsorolt fejlesztési elképzelések mindegyike támogatható, ugyanakkor arra minimális esély mutatkozik, hogy a központi költségvetésből direktben támogassanak olyan beruházásokat, melyek az adott város feladatai közé tartoznak. Az ilyen fejlesztések megvalósításához pályázati forrásokat kell elérni, így lépésről lépésre megvalósíthatók a beruházások. Bizzer András rámutatott: az ÉVE-frakció csak azért kéri Cseresnyés Péter támogatását, hogy később – a fejlesztési lista várható elutasítását követően – a képviselő fejére olvashassák a sikertelenséget.

A közgyűlésben ezután elszabadultak az indulatok, az ÉVE-frakció azzal érvelt, hogy a térség országgyűlési képviselőjének kutyakötelessége támogatni az általuk összeállított fejlesztési listát, miközben a Fidesz- frakció azzal vágott vissza, hogy még a tavaly megítélt 588 millió forintos fejlesztési támogatást sem sikerült elkölteni az ÉVE akadékoskodása miatt, így aztán, miként várható el, hogy újabb, több tízmilliárdos támogatást szavazzon meg a Parlament Nagykanizsának. A testület többségét adó ÉVE-frakció végül megszavazta az előterjesztést, azaz Balogh László polgármesternek el kell juttatnia a fejlesztési listát Cseresnyés Péterhez.

A keddi közgyűlésen napirendre került a Kanizsai Vízilabda Kft. 10 millió forintos támogatási kérelme, amit korábban egyszer már elutasított a testület.

Balázs László ügyvezető elmondta: az idei szezon második felét kölcsönökből finanszírozta a társaság, ráadásul a NAV felé is van köztartozása a kft.- nek. Ahhoz viszont, hogy elérhető legyen számukra a 9 millió forintos tao-támogatás, előbb törleszteni kell a tartozást. A testület némi tanakodás után levette napirendről a témát, mivel úgy ítélték meg, hogy a kft. az elmúlt években kimerítette azt a támogatási keretet, amit az uniós szabályok lehetővé tesznek. Magyarán, ha tudna is támogatást adni az önkormányzat, akkor sem tehetné meg, mert azt a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé a közgyűlés számára.