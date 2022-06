A civil szervezet elnöke, Novotnik Mihály elmondta, hogy a korábban tervezett gyereknapi programjuk elmaradt, ezt pótolták most, ám nem csak a gyermekeket, hanem szüleiket is igyekeztek megszólítani. A kisebbeket a kora délután kezdődő családi napon népi játszótér, textilfestés, ugrálóvár, óriás foci is várta, míg a rodeó bikát a nagyobbak is kipróbálhatták. A családoknak, baráti társaságoknak főzőversenyt hirdettek, méghozzá meghatározott "téma" szerint. Ez alkalommal babos ételeket kellett felvonultatni a zsűri előtt, az alapanyagot a szervezők biztosították. A jó hangulatban zajló programon hét csapat is nevezett a főzésre, közülük a helyi fiatalok nyerték el az elsőséget és az ajándékkosarat göcseji csülkös-babos káposztával. Az Együtt Gutorföldéért Egyesület tagjai, ahogy más általuk szervezett eseményeken, úgy ez alkalommal is gondoskodtak a vendéglátásról, a látogatóknak egy nagy bográcsban babgulyást főztek.

A civil szervezet elnöke továbbá arról is beszámolt, hogy a falu központjában általuk használt egyházi tulajdonú területet, ahova néhány éve tündérkertet létesítettek, a szombathelyi egyházmegye, illetve dr. Székely János megyéspüspök nemrég 20 évre szívességi használatra rendelkezésükre bocsátotta a helyi plébános, Bognár István kezdeményezésére.

Az egyesület következő programja az ifj. Tuboly Zoltán erdész emlékére szervezett túra lesz júliusban.