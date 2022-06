- Az elmúlt két évben, ha a fiatalok szórakoztak, azt ismerősi, családi körben tehették csak meg. Ennek hatása pedig most az, hogy nehezebben mozdulnak ki – kezdte Szuper Ildikó, zalaegerszegi pszichológus. Ha mégis kimozdulnak, akkor inkább elmennek kocsmázni, és a fesztiválokon is kisebb csoportokban gyülekeznek, söröznek és beszélgetnek; nem feltétlen a környezetre figyelnek. Sok fiatalnál nem látszik az a felhőtlen öröm, sokan visszafogottabbak is. A Covid időszakban beszűkült nekik a világ, megszokták, hogy az online térben vannak jelen, kevesebbet járnak össze, nehezebben barátkoznak; és innen nem egyszerű úgymond visszatérni, hiába vannak ott rendezvényeken, fesztiválokon.

Veszélyes lehet, ha nem figyelnek a környezetükre

- Nagyon jó, hogy újra lehet akár több ezres koncertre vagy fesztiválra menni, hiszen erre szükségük van a fiataloknak. Nem szabad bezárkózni, a nyár arra is való, hogy eresszék ki a gőzt, érezzék jól magukat. A koncerten való „őrület” akár stressz oldásra is jó lehet. De azzal, hogy ezt hosszú ideig nem lehetett megtenni, párosulhat egyfajta „kiszabadulás” érzéssel is, aminek hatására hajlamosak a fiatalok annyira lelazulni és jól érezni magukat, hogy elfelejtenek a környezetükre figyelni. Még nincs olyan nagy élettapasztalatuk, ezáltal pedig komoly bajuk is eshet. Mindig nagyon fontos például, hogy vigyázzanak az idegenekkel, akik bármikor beletehetnek valamit az italukba. Bárhol kérnek is alkoholt, tudniuk kell, hogy azt sosem téveszthetik szem elől: előttük bontsák fel, és egy pillanatra se hagyják ott sehol. Nem ritka, hogy különböző szereket kevernek bele, aminek végzetes következménye is lehet.

Egyre gyakoribb eset, hogy kábítószert kevernek az italokba.

- Fontos az is, hogy mindig társaságban legyenek. Célszerű megbeszélni a barátokkal, ha el is szakadnak egymástól, hol találkozzanak. Az a legjobb, ha a csapatban mindig van legalább egy valaki, aki nem iszik – ők a sofőrök általában. Ha azonban senki nem vezet, akkor is célszerű, ha egy valaki keveset, vagy egyáltalán nem iszik: aki baj esetén józan ésszel tudja felmérni és kezelni a helyzetet.

Nagy felelőssége van a szülőnek is

- A szülői kommunikációnak e téren is hatalmas jelentősége van. Fontos, hogy a gyerek ne úgy érezze, hogy csak a szabályokat sorolják neki és utasítják, hanem tudja, hogy ezek nagyon komoly tanácsok, amik érte vannak. Ha kamasz gyereket engedünk el bulizni, nem árt, ha a telefonján van követő applikáció. Én azt tartom jónak, ha a gyermek magától elmondja, hogy hova és kivel szeretne menni, mikor ér haza. Ezt pedig minden esetben tartsa is be, hiszen így alakul ki a kétoldalú bizalom. Fontos, hogy ez jól működjön – mondta a szakember.