A kanizsai hölgy sport iránti szeretete gyermekkorában kezdődött. A Hevesi-iskola tanulójaként szer- és talajtornázott, atlétikázott, mellyel párhuzamosan 9 évesen elkezdett ismerkedni a cselgáncs sportággal a MÁV NTE judo egyesületnél, illetve édesapja révén a lovaglással.

- Judo edzésekre bátyámmal és édesapámmal jártam, s rövid idő után már rendszeresen versenyeken is tatamira állhattam - folytatta. - A tizenöt éven át tartó judo pályafutásom során 8 alkalommal nyert korosztályos judo bajnokságot, 2010-ben felnőtt magyar bajnok lett, illetve Európa bajnokságon 5. és 7. pontszerző helyezést értem el. Nagyon szerettem megmérettetni magam a versenyeken és jó érzés visszagondolni, hogy szüleim és edzőim támogattak abban, hogy több mint 200 versenyre eljussak.

Szabina a Rendőrtiszti főiskolai évei alatt megismerte az új eszközös sportokat, a kettlebellt és a TRX-et, melyek jól kiegészítették a judo edzéseit, ekkor lett bronzérmes a rendőr rudo világbajnokságon, majd néhány évvel később a rendőr Európa bajnokságon is.

- A judo élsportban eltöltött éveimre szívesen gondolok vissza, nagyon sok élménnyel gazdagodtam és mai napig tartó szoros barátságot is köszönhetek a sportnak - mesélte. - Egyik legkedvesebb élményem, amikor a bátyámnak mentem szurkolni szüleimmel 2000-ben a MÁV-NTE judo egyesület által rendezett nagykanizsai Mikulás kupára. Ezen a versenyen döntöttem el, hogy cselgáncsozó szeretnék lenni, igaz nem volt egyszerű elérni a szüleimnél, hiszen kevés lány űzte ekkor még ezt a sportot. Itt kezdődött a pályafutásom, s hálás vagyok édesapámnak, hogy mindig támogatott. A sport tanulmányaimra is jó hatást gyakorolt, olyannyira, hogy két alkalommal Magyarország jó tanulója-jó sportolója címet is kiérdemeltem.

Dr. Mihovics Szabina időközben a jogi egyetemet is elvégezte és bár a judo ruha ritkábban van rajta, a sport ma is az élete része. Tavaly másodszor tekertem körbe a Balatont nyáron és a Balaton-átúszást is teljesítettem gyermekkori barátnőmmel – ugyanezt idén is szeretnénk megismételni. Jelenleg kettlebelles csoportos edzésekre járok és ha jó idő van biciklizek, valamint a tereplovaglás egy igazán szeretett időtöltés számomra.

Dr. Mihovics Szabina a stafétát Tóth Árpád egykori birkózónak adta át.