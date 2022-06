A Szent Erzsébet utcai játszótérnél felavatták azt a pihenőhelyet, ami az olaszországi Pompeii városában feltárt egyik híres építmény 21. századi adaptációja. A római villa ebédlőjét megidéző építményben kapott helyet egy 1800 évvel ezelőtt a Salla (Zala) folyó völgyében élő római katona és családjának márvány sírkő másolata, az eredetit az 1970-es években találták a község határában, s ma Zalalövőn látható.

Az ünnepélyes átadón Vigh László, Sipos Ferenc és Bernard Beck

Az ünnepségen részt vett Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, aki méltatta az itt folyó ásatások eredményét, s mint mondta, fontos, hogy ezeket a megtalált, felbecsülhetetlen értékű kincseket az utókor is lássa. Bernard Beck, Bagod község németországi testvértelepülésének, Heilbad Heiligenstadt városának 22 éven át regnáló, első polgármestere ugyancsak azt hangsúlyozta, hogy méltó módon kell megemlékezni mindazokról, akik közel kétezer évvel ezelőtt itt éltek. Köszönetét fejezte ki továbbá azért is, hogy a testvérvárosi kapcsolat 25 éve fennáll a két település között, Bagodot a második otthonának tekinti, tette hozzá. Ezt követően ünnepélyesen felavatták az emlékhelyet, majd Sipos Ferenc polgármester a 2021-ben született kisgyermekeket és hozzátartozóikat köszöntötte. Mint mondta, évek óta hagyomány, hogy a településen a Mauzóleum melletti parkban emlékfát ültetnek minden évben, s örömmel tájékoztatott arról is, hogy 2016-hoz képest több mint két és félszer annyi baba született tavaly.

A sopronkövesdi Határőr Hagyományőrzők Baráti Társaság tagjai a rendezvényen.

Az avató ünnepség után kezdetét vette a történelmi kavalkád. A Savaria Legio Egyesület már pénteken felépítette táborát, valamint a Határőr Hagyományőrzők Baráti Társaság az 1980-90-es évek határőr járműveivel vonultatta fel Bagodban. Szombaton a sportpálya mellett tartott a Savaria Legio harcászati bemutatót, az Esthajnal Kórus katonadalokat énekelt, a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes reneszánsz táncházba hívta az érdeklődőket. Bemutatkozott a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület és az Asbóth Sándor Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület. A rendezvényen légvárak, népi fajátékok és lovaglás szórakoztatta még a családokat.