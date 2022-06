Most, a tanévzárón, 64-en kaptak dicséretet, jutalmat. „Nagy iskola vagyunk, a felnőttekkel együtt 851-en iratkoztak be hozzánk erre a tanévre” – összegzett a direktor, hozzátéve: 38 osztályban 20 szakmát tanítottak a diákoknak, s száz oktató igyekezett a lehető legtöbbet segíteni nekik, most pedig a fiataloknak elkezdődik a nyár jelentős részét kitevő gyakorlat. Képünk a közelmúltban rendezett Green Tech 2022 Szakkiállításon és Konferencián készült, ahol az Asbóth diákjai is képviselték intézményüket.