Példaértékű modell működik Zalaapátiban, ahol a fiatalokra minden utazásnál óvodapedagógusok és dadák vigyáznak, így az elmúlt 15 évben mindig mindenki épségben a céljához ért – mondja Vincze Tibor polgármester annak kapcsán, hogy a közelmúltban Tomajmonostorán gyerekeket szállító buszban maradt egy négyéves kislány, aki hőgutát kapott és napokkal később meghalt.

– Nálunk az elmúlt időszakban semmiféle probléma nem fordult elő – szögezi le a település első embere. – Ám ehhez szükség van még egy emberre a buszon a sofőrön kívül, hiszen neki az útra, a közlekedésre kell figyelnie, s nem várható tőle, hogy a gyerekekre is vigyázzon, felügyeljen.

Zalaapáti oktatási-nevelési intézményeibe a település fiataljain kívül Zalaszentmártonból, Dióskálból, Egeraracsáról, Esztergályhorvátiból, Bókaházáról és Szentpéterúrról érkeznek nebulók, akiket délután haza is visznek. Az önkormányzat 13. éve végzi ezt a szolgáltatást, előtte két esztendeig a Volánnal állt szerződésben.

– A gyerekeink a legfontosabbak az életünkben, ők a szemünk fényei, ezért nagyon vigyázunk rájuk – fogalmaz Vincze Tibor. – Így a szülők is nyugodtabbak, hiszen szinte háztól házig visszük az óvodásokat és az iskolásokat, biztonságban, felügyelettel. A gépkocsivezetőnk rendkívül megbízható, ám fontosnak tartjuk, hogy legyen a buszon egy kísérő is, aki reggelente felveszi a gyermeket, felügyel rá az út során, majd átadja az intézmény által biztosított kollégának. A fiatalokra tehát minden pillanatban figyelünk, természetesen a hazaút során is.

A polgármester hozzáteszi: most 30 személyes busszal rendelkeznek, de szükség van már egy nagyobb, 50 fős járműre, amire pályázatot adtak be. Annak érdekében pedig, hogy a fiatalok minél előbb célba jussanak, gyakran az önkormányzat két kisbusza is besegít a szállításba.

– A kísérők azért is hozzák s viszik haza a fiatalokat, hogy út közben ne legyenek kitéve semmi rossznak, zaklatásnak, ami tömegközlekedési eszközön – mint azt sok példa mutatja – elő-előfordulhat. A mi iskolánkba, óvodánkba a lehető legnagyobb biztonságban szállítjuk a gyerekeket, és ezt szeretnénk a jövőben is folytatni – szögezi le Vincze Tibor.

A rendszer egyébként kompakt: mivel az iskola kapujában áll meg a busz, a gyerekek egyből felszállnak rá, a picit távolabb lévő óvodából azonban reggel fogadják, délután pedig kikísérik a fiatalokat, majd átadják őket a buszon szolgálatot teljesítő pedagógusnak vagy dadusnak. Sőt, olykor még bölcsődéseket is hoznak az iskolabusszal, ebben az esetben előírás, hogy a megszokott biztonsági protokollon túl a család valamely tagja – szülő vagy nagyobb testvér – is kísérje a picit.