A Kazinczy téri színpadon 16.15-től a Zalai Táncegyüttes lép fel, 20.30- kor kezdődik a Padlás című musical, a Dísz téren 18 órakor Máriás Zsolt és barátai, majd 22.30-kor Bot Gábor és a Savaria Szimfonikus Zenekar ad koncertet. A zsinagóga melletti parkolóban társastáncegyüttesek szerepelnek 17 órától. Szombaton 10.45-kor a Dísz téren fúvószenekari találkozó, majd könnyűzenei koncertsorozat lesz, az Európa Téren Civil udvar nyílik 10–17 óra közt, 10.30-kor indul a kék lámpás felvonulás, a zsinagógában e napon rendezik a XXIV. Kárpát-medencei néptáncversenyeket. A Kazinczy térre szombaton este érkezik a The Carbonfools és a Follow The Flow együttes. A Széchenyi téren Vecsés városa lesz a fesztivál vendége. A zsinagóga parkoló is a népzene otthona lesz szombaton este. Vasárnap orgonaavató hangverseny várja a nagytemplomban az érdeklődőket 15 órakor, a Kazinczy téren 16 órától szól a zene (Berkes Dániel és növendékei, Blahalouisiana, Margaret Island). A Széchenyi téren versünnepet tartanak 16 órától, a Dísz téren 18 órától a Zaklatás, a Shabby Blues Band zenél, a zsinagóga melletti parkolóban bábelőadást láthatnak a gyerekek 17 órától, azután kutyabemutatót tart a Zalai Kutyasuli. Szentivánéji vigasság Zalaegerszeg andráshidai városrészében szombaton 15 órai kezdettel szentivánéji mulatságot rendeznek a művelődési háznál, a főzőversenyt este zenés vigasság követi.