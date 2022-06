A napokban hivatalosan is átadták a mintegy 14 millió forintból beszerzett járművet. Feketéné Fellner Marianna, a mintegy 60 lélekszámú település polgármestere elmondta: kilencszemélyes Ford típusú falubuszt vásároltak, melyre nagy szükség volt a falugondnoki szolgálat feladatainak ellátásához. A településen nincsen gyógyszertár, sem élelmiszerüzlet, illetve a buszközlekedés sem túl sűrű, egy nap két járat közlekedik, így a falugondok naponta jár át Zalalövőre, intézi a bevásárlást annak, aki igényli, segít a gyógyszerek kiváltásában, hazaszállításában, a szociális étkeztetésben és a személyszállításban is. Emellett az óvodások és az iskolások utaztatásához is használják a járművet.

Az eseményen jelen volt Vigh László, a térség ország­gyűlési képviselője, miniszteri biztos is, aki a beszerzés kapcsán elmondta: fontos, hogy olyan támogatásokat biztosítsanak a kisebb településeknek, melyek lehetővé teszik a mindennapi teendők könnyebb elvégzését, és javítják az ott élők számára a közlekedési feltételeket. A falvakban segíteni kell az időseket, meg kell oldani számukra a gyógyszerbeszerzést, a bevásárlást, és hogy eljussanak orvoshoz. A falubusz ebben segíti az ott élőket.

A polgármester köszönetet mondott Vigh Lászlónak a falugondoki autót biztosító pályázati segítségért, illetve azt is elmondta, hogy az eddig használt kisbuszt – a kiírásnak megfelelve – egy határon túli településnek ajándékozták.