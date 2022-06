Erre mostanában elég gyakran sor került – a napokban ugyanis a 25. születésnapjára készülődött az Őszirózsa Nyugdíjasklub.

Szerdán este a kisteremben az énekkar az ünnepi műsor dalait próbálta, természetesen a Botfai citerazenekarral, mindkét formációt Némethné Némethy Csilla vezeti. A közösségi térben a dekoráció készült, néhányan a negyedszázad relikviáit, az oklevelet, a díjak garmadáját, a közösen őrzött és az otthonról bevitt fotográfiákat válogatták, rendszerezték, hogy bemutathassák a vendégeknek a klub történetét.

A Márton-napi szertartás stábja 2016 novemberében: Salamon Gyuláné, Salamon Gyula, Simon László, Dömötör József és Nagy Sándor

A közösség Dömötör József és Nagy Lajos kezdeményezésére, Olasz Gyuláné vezetésével 1997. július 19-én alakult meg, s hamarosan Zalaegerszeg egyik legaktívabb civil szervezetévé erősödött, a helyi események mellett a városi rendezvényeket is gazdagítva.

– Beárnyékolja örömünket, hogy az akkori 48 fős tagság szinte teljesen kicserélődött, az idén már 44 társunkért gyújtunk gyertyát. A jelenlegi 39 fős közösségünkben nagy becsben tartjuk a köztünk lévő alapítókat: Olasz Gyulánét, Bakos Istvánnét, Csiszár Józsefnét, Simon Lászlónét és Szaller Istvánnét, ma is számítunk a segítségükre, tanácsaikra – hangsúlyozta Németh Szilveszterné, aki 2018 szeptemberében vette át a klub vezetését Olasz Gyulánétól.

A fánksütés is külön tudomány: ezt mutatja be 2016 húshagyókeddjén Bakos Istvánné (b) és Csiszár Józsefné, a klub két alapító tagja

– Ilonka (Olasz Gyuláné) annak idején minden nyugdíjas botfait személyesen felkeresett, s meghívta az alakuló gyűlésre. Emlékszem: tele volt néppel a terem, nagy volt a lelkesedés. Igaz, nem lépett be mindenki a klubba, de aki igen, nem bánta meg, mert megértettük egymást, mindig jó volt a hangulat, és jól éreztük magunkat. Én a kirándulásokat vártam a legjobban, a csapattal olyan helyeken is jártam, ahova egyedül nem jutottam volna el – forgatta vissza az idő kerekét Bakos Istvánné alapító tag.

– A szegedi kirándulást sosem felejtjük, hazafelé ismeretlen utakon bolyongtunk, eltévedt a busz­sofőrünk – idézte fel nevetve az emlékezetes eseményt a 23 éve Szegeden készült fénykép láttán Salamon Gyuláné, aki amúgy hosszas töprengés után sem tudott kiemelni a történések hosszú sorából egyetlen „leg”-esetet sem, mert, mint állította, ő mindig, mindenütt a „legjobban” érezte magát, amit alátámasztani látszott, hogy ott mosolygott a legtöbb fotográfián – a farsangin például Törpillaként, varázslóként vagy boszorkaként, az ünnepségen mint néptáncos, a férfinapi műsorban mint az utcalányok szószólója.

A 2016 januárjában tartott tollfosztóba vendégként a Nefelejcs Nyugdíjasklubot hívták, a kép bal oldalán Olasz Gyuláné, az Őszirózsa Nyugdíjasklub első, alapító vezetője

Simon Kálmánné a legemlékezetesebb eseményként az ötnapos erdélyi kirándulást említette. Mindig szerette hallgatni a fiatalokat: sokat tanult tőlük a gyorsan változó világ dolgairól. Tanulni persze tőle is volt mit, a hagyományőrző rétesnapon, a farsangi fánksütéskor a gyakorlatban adta át a népi étkek készítésének tudományát. Akárcsak Dömötör Józsefné, aki, bár testvérével, Németh Szilveszternével a rétesnyújtásban is je­leskedett, saját bevallása szerint a fánksütést jobban kedvelte.

A botfai Őszirózsák úgy mentette meg a feledéstől a népszokásokat, hogy közben hagyományt teremtett őrzésükből. 2001 januárjában szerveztek először tollfosztót, segítségül a Bucsutai pávakör 13 tagját kérték fel – a következő években a városi társ­klubokat hívták vendégségbe, s míg az asszonyok fosztották a lúdtollat, a férfiak kártyáztak, kukoricát morzsoltak. Persze a kukoricatörés, a tengerihántás sem maradt ki a felelevenített népszokások sorából.

A következő évben a húshagyókeddi fánksütéssel bővült a hagyományőrző programok lajstroma, utána a jelmezt öltött szakácsnék minden évben verselve, énekelve szolgálták fel a farsangi étkeket a terített asztal mellé ültetett vendégeknek. 2004-ben a „barangolás a gasztronómia világában” jelszóval szervezett sütő-főző tanfolyam vizsgaebédjéből akkora terülj, terülj, asztalkámat varázsoltak, hogy jóllakathatták volna fél Botfát. Főleg a rétes ízlett mindenkinek, így közkívánatra 2005-től minden ősszel rendeztek egy baráti lakomát, ahol az első fogás valamilyen gazdag falusi leves, a főétel pedig a pehelykönnyű rétes. De ezzel még nem fordították rá a kulcsot a konyhaajtóra, hiszen a Márton-napi rendezvényük fő fogása a ropogós libapecsenye. S ami mindebből kisült: 2006 decemberében a zalaegerszegi közgyűlés „példamutató, csak tiszta forrásból táplálkozó hagyományőrző, közösségerősítő” tevékenységükért Zalaegerszegért díjjal tüntette ki a klubot.

A fényképválogatás legtöbb újdonsággal Szakács Jenőnének szolgált, ő a legújabb klubtagok egyike, meséli, az Őszirózsák „Szállást keres a szent család” misztériumjátékot bemutató műsora hatására érezte úgy: szeretne a közösséghez tartozni.

Az utóbbi években a botfai szeniorok rákaptak a túrázásra. Miután a Mária-úton elgyalogoltak Búcsúszentlászlóra, s az út meg se kottyant a csapatnak, újabb és újabb kiruccanásokra vállalkoztak.

– A túrázásnak köszönhetjük, hogy közösségünk átvészelte a pandémiás időszakot. 8-10 fővel minden hétfőn felkerekedtünk és bejártuk a környéket, s nemcsak a botfai, hanem a besenyői és a csatári dombvonulatokat, erdőket, mezőket, szőlőhegyeket is, voltunk például olyan portán, ahol még a macskák is pálinkát ittak. Bejártunk olyan helyeket is, amelyekről született botfai létemre még sohase hallottam – árulta el Simon Lívia.

A kalandjaikról írtak egy kabaréjelenetet: „Megugrott a tehéntelep karámjából egy bika, / mérges szemmel nézett reánk, hogy kerültünk mi oda…”, a szerencsés kimenetelű eseményről versbe, dalba szedve a jubileumi ünnepségükön is beszámolnak.

– Tervezzük, hogy folytatjuk a hagyományápolást, gondolkodunk új lehetőségeken, és továbbra is támogatjuk a városi és a városrészi rendezvényeket, miként mi is élvezzük a társszervezetek segítségét – mondta a jövőről Németh Szilveszterné.

A botfai Őszirózsa Nyugdíjasklub ma (június 25-én) 16 órai kezdettel a városrész közösségi házában tartja vidám, műsoros, visszaemlékező ünnepségét.