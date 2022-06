A fiatalokat ezen felül még ismeretterjesztő előadások, állat-, természet- és környezetvédelmi foglalkozások várják. Sőt az előző évek tapasztalatit figyelembe véve még a sport- és szellemi vetélkedők, a kézműves foglalkozások és jó hangulatú túrák is színesítik a napot. No és persze a gyerekre az egyik napon meglepetésvendég is vár, mely másfajta világgal ismerteti meg őket. Skanecz Tamás szerint a kis állatvédők olyan kivételes élményekkel gazdagodhatnak, mely után felelősségteljesen fogadhatnak örökbe kutyákat.