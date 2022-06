Az Antal-napot szentmisével, valamint helyi értékeket, alkotókat bemutató kiállítással ünnepelték meg. A kiállítást a Letenyéért Közéleti Egyesület tagjai a Happy Bike rendezvényházban készítették el, amivel az egyedutaiaknak és a búcsún részt vevőknek kívántak kedveskedni a város önkormányzatával és a Szentháromság Plébániával partnerségben. A tárlaton többen is megjelentek alkotásaikkal, gyűjteményükkel, közülük az egyik kiállító alkotó, az LKE pártoló tagja, Vajdainé Mikó Judit küldött tájékoztatót lapunknak az eseményről.

Mint azt beszámolójában írta: gyermekkorában mindig nagyon várta az egyedutai búcsút, mert akkor fel lehetett ülni a ringlispílre, volt lufi, kakasnyalóka, törökméz és céllövölde is. Mindezt még meg tudta mutatni a lányának is, de már jóval kevesebb árussal és résztvevővel – s a fogyás azóta is tart. Nagyanyáink korában klasszikus vásárfia volt az úgynevezett olvasónyaklánc, ami kemény cukortésztából készült és a mézeskalácsosoknál, édességárusoknál lehetett kapni. Ezt a színes kavalkádot, a búcsúi misék hangulatát, a dolgos hétköznapok pillanatait, valamint az egyedutai kápolnát álmodta akvarellképekbe erre az alkalomra. A kiállítás csak a búcsú napján volt megtekinthető.