A Széchenyi István Egyetem energiahatékony járművet fejlesztő hallgatói csapata, a SZEnergy Team 2019-ben mutatta be SZEmission névre keresztelt járművét. Az azóta eltelt időszak az autó tökéletesítéséről szólt, a karosszéria alatt szinte teljesen kicserélődött a technika, amely múlt a hétvégén befejeződött hollandiai Shell Eco-marathon elnevezésű versenyen meghozta gyümölcsét: a csapat világrekorddal zárt az élen, megelőzve többek között a müncheni, a toulouse-i és a milánói műszaki egyetemek csapatait.

– Az elmúlt 3 évben alaposan kiismertük az autót, a fejlesztéseink is beváltak. Emellett professzionális tudásbázist építettünk, amelyből most tudtunk meríteni. Rutinos tagjaink versenytapasztalata is sokat segített – ecsetelte Miklós Máté csapatvezető.

A sikerhez Palkovics László technológiai és ipari miniszter is gratulált, úgy fogalmazva, a nemzetközi megmérettetések elősegítik a fiatal tehetségek, egyetemi csapatok bevonását az ipari átállásba, a zöldmegoldások elterjesztésébe, a technológiai fejlesztésekbe. A kimagasló teljesítményhez a tárcavezető szavai szerint hozzájárult az is, hogy a győriek az egyik legkiválóbb hazai kutatási infrastruktúra, a ZalaZONE járműipari tesztpálya világszinten is ritkaságszámba menő képességeire támaszkodhattak munkájukban.

– Az eredmény megerősít bennünket kitűzött céljainkban: olyan egyetemet építünk, amely Közép-Európa meghatározó tudásközpontja, a nemzetközi ranglistákon előkelő helyen jegyzett, és szoros kapcsolatot ápol az ipari vállalatokkal” – fogalmazott a siker kapcsán Knáb Erzsébet, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

- Ez a fantasztikus eredmény egyszerre mutatja gyakorlatorientált képzéseink színvonalát és tehetséggondozásunk minőségét, egy olyan kulcsfontosságú ágazathoz kapcsolódóan, mint a járműipar. A siker elérésében fontos szerepet játszottak azok a keretek, feltételek, amelyeket intézményünk a modellváltásnak köszönhetően a korábbiaknál hatékonyabb, rugalmasabb formában tud biztosítani többek között az oktatás és a hallgatói csapatok számára is” – hangsúlyozta Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

A SZEnergy Team mentorálását a győri egyetem Járműipari Kutatóközpontja végzi. Szauter Ferenc központvezető kifejtette: a csapat tevékenysége, sikere a vállalatok számára is hasznos.

– Hallgatóink tömegoptimalizálási feladatokat oldottak meg, energiaoptimalizálási algoritmusokat dolgoztak ki világszínvonalon, amelyek az iparban másutt is alkalmazhatók lehetnek. A tömegcsökkentés növeli a jármű energiahatékonyságát, de nemcsak energiát spórolunk, hanem drága nyersanyagokat is – emelte ki Szauter Ferenc.