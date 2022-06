Szerencsésen alakult a naptári gyereknaphoz képest későbbre halasztott időpontválasztás, hiszen ez a hét vége igazán jó idővel ajándékozta meg a gyerekeket és szüleiket, mondta lapunknak Fülöp Imre Loránd polgármester, amikor a rendezvényről tájékoztatott. Az ő faluvezetői hivatalba állása után, azaz 4 éve lett hagyomány a faluban a legkisebbek közös köszöntése, élményhez juttatása.

A településen jelenleg 24 kisgyermeket számlálnak csecsemőtől a kisiskolás korúig. A már tanuló gyerekek a bagodi iskolába járnak, mondta a község első embere. Szombaton a közösségi kultúrház udvarán zajlottak a gyereknapi események. Az elmaradhatatlan lég- és ugrálóvárak mellett számos közösen űzhető udvari játékot is kipróbálhattak a vállalkozó kedvű gyerekek, akiket Zsongi bohóc is szórakoztatott. Az együtt töltött napra az a kifejezetten gyereknapi édesség, a meseszereplőkkel díszített torta tette fel a koronát, amelyet Kalamárné Rába Gyöngyi ügyes cukrásztudományának köszönhettek a részt vevő kicsik. A közös vaspöri gyereknapra a tervek szerint jövőre is számíthatnak az itt élő családok, mondta a polgármester.