Balogh Ádám, a VOSZ megyei elnöke lapunknak elmondta: egyik fontos céljuk a vállalkozásfejlesztés, ami a cégvezetők „gondolkodásán, kitekintésén, világlátásán is múlik”.

– Ezért minél több ismeretet próbálunk összeszedni és rendszerbe foglalva átadni a helyi vállalkozásoknak azért, hogy egyre jobban s előrelátóbban felkészülhessenek a jövő kihívásaira, és persze a jelen problémáit is hatékonyabban tudják megoldani – fogalmazott lapunk kérdésére a megyei elnök. – Természetesen mindemellett a közös gondolkodás, az együttműködés is további előnyöket hozhat számukra.

A szakember jelezte, most elsősorban az ellátási láncokkal van probléma, és súlyosbítja a helyzetet, hogy nehéz jó munka­erőt találni, emellett romlanak a finanszírozási körülmények is.

– Akkor tud egy vállalkozásvezető ezekre a kihívásokra jól reagálni, ha minél felkészültebb – szögezte le Balogh Ádám –, mi pedig ezt szeretnénk segíteni, és persze cél az is, hogy a felvetett problémákra közösen találjunk megoldásokat. Hiszek abban, hogy iparágakon átnyúlóan sok mindent tanulhatunk egymástól, és vannak dolgok, amelyek más területeken is működhetnek.

Az előadások sorában Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője – videokapcsolat segítségével – arról is beszélt, a külső hatások miatt a magyar infláció akár 12 százalék is lehet a következő hónapokban, ami az év végétől aztán lassú csökkenésnek indulhat. Nagy-Józsa Dorka, az Y2Y Hungary ügyvezetője pedig ahhoz próbált tanácsokat adni a cégvezetőknek, hogyan lehet túlélni a krízist.

– Ami a legeslegfontosabb, hogy be kellene fejezni a struccpolitikát – szögezte le előadása után lapunknak. – Ez már nem a régi kerékvágás, hanem valami más, valami új. Hibrid szervezetekben fogunk dolgozni, félig-meddig otthonról, s ehhez hozzá kell szoknunk. Fontos feladat, hogy megemeljük a szervezetben a kommunikáció szintjét, és sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra is, hogy az egyes célkitűzéseket, a különböző egységek célszámait jól összehangoljuk, hogy még ilyen környezetben is képesek legyenek működni.

Nagy-Józsa Dorka szerint ez sziszifuszi feladat, amelyhez sok „apró mozgás, igazítás, egyéni és csoportos munka szükséges”, amellyel a vezetők gondolkodása átalakulhat, s beláthatják: ők felelősek a saját maguk jóllétéért.