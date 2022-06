A program népszerűségét mutatja, hogy a környékbeli fesztiválok és kellemes nyári időjárás ellenére is sokan kilátogattak a szőlőtőkék mellé, hogy megízleljék a finom dél-zalai nedűket. A nyári melegben a több szóda kevesebb bor keverési arány, vagyis a hosszúlépés a legnépszerűbb. Nagy Lajos borász-házigazda szerint a fröccsnap célja, hogy elmondják: alkoholos felfrissülést nemcsak a sör hozhat, hanem egy finoman elkészített fröccs is, a buborékok pedig másfajta „utazásra” hívják a fogyasztót. Persze a bor önállóan, szóda nélkül is fogyasztható frissítőként, ám ilyenkor érdemes mértéket tartani.

Az Antal-pince tulajdonosa az előző évjáratokról is szólt. Kiemelte: tavaly nehéz évet zártak, szárazság volt, kevesebb termést produkáltak. Ennek ellenére a borok mostanra „beértek”, jó ízvilágot mutatnak. Szeretnék, ha minél többen megismernék a dél-zalai nedűket, melyek közül az olaszrizlinget, chardonnay-t és sauvignon blanc-t, valamint a rizlingszilváni és zöld veltelini házasításából született cuvée-t lehetett kóstolni. A hölgyek kedvence, a rozé ezúttal cabernet sauvignonból készült, s szintén e fajtából alkottak testes vörösbort is.

A másik hegyi pince tulajdonosa, Gazdag Attila az idei év várható terméséről is szólt. Szerinte eddig minden rendben van: a virágzás, a fürt­képződés jól alakult, a csapadékos időjárás enyhítette az aszályt, egyenletesen növekszik a szőlő.