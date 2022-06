A Zebra terv névre keresztelt ellenőrzéssorozatban a rendőrség a gyalogosok és a járművezetők szabálykövetésére fókuszál, ehhez a hagyományos módszerek, eszközök mellett bevetnek testkamerákat, drónokat és civil járműveket.

Történt ez kedden a zalai megyeszékhelyen is, ahol a legforgalmasabb kereszteződések, gyalogosátkelők környékét tüntették ki figyelmükkel a rendőrök a földről és a levegőből is.



Tavaly 11 gyalogost érintő személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt az egerszegi rendőrkapitányság illetékességi területén, árulta el Soós Szabolcs alezredes, a kapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője érdeklődésünkre. A városban a Kossuth utca, Platán sor, Göcseji út számít kockázatosnak a gyalogosok számára.

Az osztályvezető szólt arról is, hogy az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva idén 40 százalékkal több személyi sérüléssel járó baleset történt.

Az országos tapasztalatok a korábbi években azt mutatták, hogy évente átlagosan 2500 gyalogost ütöttek el a közutakon, és közülük másfél százan nem élték túl a balesetet.

A levegőből is ellenőriztek, Pintér Attila alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság kiemelt főelőadója felszálláshoz készíti elő a drónt.

Az elmúlt két év némi javulás mutatott, de így is hozzávetőleg 2000 járókelő sérül meg balesetben, és még mindig száznál több a halálos áldozat. A balesetekről elmondható, hogy korábban 900-1000 következett be a járókelők hibájából, míg az elmúlt két évben valamelyest csökkenés következett be, a szám 600 körüli. Ez azt is jelenti, hogy a gyalogosok a balesetek több mint 30 százalékát “maguknak okozták”. A gépjárművezetők hozzáállásáról árulkodik viszont, hogy a járókelőket érintő balesetek közel 40 százaléka (750-800 eset) a kijelölt gyalogátkelőhelyen történik, és ezek mintegy 3 százaléka halálos kimenetelű.



A Kazinczy tér madártávlatból.



A Zebra terv idején az ellenőrzésekre a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelt kockázatú, a párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken és annak környezetében lehet számítani, elsősorban olyan helyen ahol jelentős közúti forgalom van. A szabályt szegő gyalogosokkal szemben az intézkedő rendőr figyelmeztetést alkalmazhat, vagy helyszíni bírságot szabhat ki és feljelentést tehet. A járművezetők esetében, ha nem adja meg az elsőbbséget a gyalogosnak, a figyelmeztetést, helyszíni bírságot és feljelentést alkalmazhat. A tilos jelzés figyelmen kívül hagyásánál a járművezető 50 ezer forint közigazgatási bírságra számíthat.