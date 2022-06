- Eleinte cross jellegű versenyeken indultam. Nagyon szeretem ezt az edzésformát, de túl magas és nehéz vagyok hozzá. Amikor megalakult a Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség, mi is csatlakoztunk hozzá az egyesületünkkel. Az elmúlt két évben sajnos sem versenyezni, sem edzeni nem tudtam sérülés miatt, így most örülök, hogy hosszú idő óta itt Zalaegerszegen versenyzek először újra, hazai közönség előtt – kezdte Gábor.

A Restart Funkcionális Fitnesz Nemzeti Bajnokságon száll újra versenybe

- A versenyen ifjúsági, felnőtt és masters kategória van, én a 45-49-es korosztályban indulok. Örültem, amikor felajánlották, hogy vegyek részt a bajnokságon, számomra ez egy amolyan visszarázódó verseny lesz. Biztosan nagyon el fogok fáradni, de várom, hogy újrakezdhessem. Azt pedig külön jónak tartom, hogy nyílt tinédzser kategória is lesz, hiszen így mindenki láthatja, hogy ebben a sportban a fiataloknak is van helye, és talán egyre többen kapnak kedved kipróbálni ezt az edzésformát.



Hencz Gábor

De mi is az a funkcionális fitnesz?

- Ebben a sportban az emberi test minden mozgásmintája, gyakorlatai és energiarendszerei tesztelésre kerülnek, többnyire kombinált formában. Olyan izmokat, izomcsoportokat fejlesztünk, erősítünk, melyek minden élethelyzetben hasznosíthatóak. Például képesek leszünk úgy felvenni egy nehezebb tárgyat a földről, hogy közben nem tesszük tönkre a derekunkat. Többféle mozgásformát kombinál és olyan fittségi alapképességeket fejleszt, mint az állóképesség, erő, izom, vagy készség, mobilitás. Fárasztó sport, intenzív edzésekkel, de tökéletesen karban tartja az egész testet.

Bárki kipróbálhatja magát csoportos vagy akár egyéni edzéseken kortól, nemtől függetlenül

- Cross Gym Factory Sportegyesületünk fontosnak tartja, hogy már fiatal korban megismerjék és megszeressék a gyerekek ezt a fajta mozgásformát, így a kisebbeknek is tartunk edzéseket. Csoportos foglalkozások kortól, nemtől, és súlytól függetlenül mindenkinek elérhető, valamint lehetőség van az önálló edzésre is. Igény szerint különböző edzésprogramokkal is segítünk vendégeinknek. Többen érkeznek hozzánk sérülés, műtét után is, hiszen velük olyan súllyal és gumiszalagokkal dolgozunk, amivel nem terheljük meg a sérült területet.

Edzés közben

- Elég gyerekcipőben jár még ez a sport. Azonban minél többen próbálják ki magukat benne, később annál több nemzetközi szinten elismert sportolóink lesznek. Ebben biztos vagyok – mondta Gábor.