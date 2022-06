Az MCC középiskolás programja keretében jutottunk el egy háromnapos túrára, melynek keretében megismerhettük Pécs különlegességeit, a siklósi vár történetét, ellátogathattunk az Ős-Dráva Látogatóközpontba Szaporcára és megtekinthettük Kóróson a fakazettás templomot, majd Palkonyán a Szent Bertalan-kápolnát. A tanulmányi és ismeretterjesztő programokon kívül sok más szórakoztató élményben is részünk volt. Ilyen volt a siklósi várban a kalácssütés, Pécsen a lézerharc, amely során ügyességünket és taktikai készségeinket bevetve jobban megismertük egymást, a Siklósi Thermál Spában való élményfürdőzés vagy a Villányi Bormúzeum meglátogatása, ahol megismerkedhettünk a szőlészet, borászat történetével és a magyar gazdaságban betöltött szerepével. Az MCC programjain nem csak ismeretanyagot szerzünk, az alapítvány igyekszik összekapcsolni a tudományágakat, előadói számunkra érthető, viszonylag szórakoztató formában ismertetik meg velünk a látványosságokat és általában a világ dolgait. Ezáltal sokkal emlékezetesebb egy-egy foglalkozás, kirándulás. Sokféle témával tágítják látókörünket és igyekeznek minél többfajta programot szervezni nekünk, hogy egyebek mellett a pályaorientáció során jobban meg tudjuk választani, mi érdekel minket. Ebben is segített ez a túra: a siklósi várban Magyarország történelmének olyan érdekes részét hallhattuk, amit az iskolában nem tanultunk, az Ős-Dráva Látogatóközpontban az ottani élővilággal ismerkedhettünk meg, emellett saját szemünkkel győződhettünk meg a környezetvédelem fontosságáról. Palkonyán és Szaporcán pedig a magyar nyelv eredetét ismerhettük meg, és a nyelvészet sajátosságait mutatták be nekünk a néprajzkutatók.



Mindezek mellett remek csapatépítő is volt a középiskolás programban résztvevők számára a túra, mert ezt a közösséget nemcsak az esze, hanem a szíve is összetartja. Remekül együtt tudtunk működni a pécsi lézerharcozás közben, pedig volt, akivel aznap reggel találkoztunk először. S mindkét este csapatépítő programokat is szerveztek nekünk.



Az MCC-ben amellett, hogy szórakozva tanulunk és érdekes programokon veszünk részt, igazi közösséget is alkotunk. Itt mindig önmagunk lehetünk, hiszen ez a csapat együtt is gondolkodik, és mindig pozitívan fogadja a változásokat. A fentieket az MCC-sek kedvenc idézete is alátámasztja: ,,Négyzetre emeljük a tehetséget!”



A zalaegerszegi MCC számos érdekes programot kínál a lakosságnak, és várja újabb diákok csatlakozását is: legközelebbi nyílt napjuk június 20-án 13 és 16 óra között lesz a Tudomány és Technika Házában: a negyedikeseket természettudományos kísérletek várják, a középiskolásokat pedig tájékoztató beszélgetés.