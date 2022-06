A harminc éve működő intézmény volt a 13. a városban, ahol ovisportpálya létesült, és ezzel Zalaegerszeg minden óvodájában a gyerekeket 6×12 méteres, töltetlen műfüves burkolatú, multifunkcionális pálya várja, amely lehetővé teszi a futball, a kosárlabda és a tenisz alapjainak elsajátítását, a mindennapos sportolást.

Az átadáson Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy Buzánszky Jenő, az Aranycsapat tagja által 2012-ben létrehozott Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány és az önkormányzat összefogásával az első két pálya már 2013-ban megépült. Azzal, hogy napjainkra minden óvodánál – ahol a terület adottságai lehetővé tették – elkészült a pálya, a megyei jogú városok között elsőként fejezték be ezt a sportprogramot.

Zalában eddig összesen 22 ovisportpálya létesült, az országban pedig 485, ahogy ezt Bokros Csilla, az alapítvány operatív vezetője elmondta. Az alapítvány a települési önkormányzatok hozzájárulásával, a társaságiadó-felajánlásokból, valamint adományokból építi meg a pályákat a Magyar Röplabdaszövetséggel együttműködve, fűzte hozzá.

Szilasi Gábor, Kása Istvánné intézményvezető, Balaicz Zoltán és Bokros Csilla a bazitai óvodában

Forrás: Arany Gábor

Az óvodások mellett akár egyesületi szinten is sportolhatnak majd itt a gyerekek. Ezt Szilasi Gábor, a településrész önkormányzati képviselője mondta, és szólt arról is, hogy a nyár végén a településrész új játszóteret kap.

Szerdán adták át a ságodi óvoda hasonló műfüves pályáját is. Az időjárás itt kegyes volt, mert az avatásra előadott, a futballt, a ZTE csapatát középpontjába helyező műsorukkal a gyerekek ugyan beszorultak az épületbe, de ezt követően elállt az eső, és volt néhány önfeledt perc, amikor kipróbálhatták az újdonságot.

Németh Gábor, a településrész önkormányzati képviselője örömét fejezte ki, hogy a gyermekek korszerű körülmények között a szabadban sportolhatnak. A két pálya létesítésének 11,3 millió forintos költségéhez a város 9 millióval járult hozzá, és finanszírozta a tereprendezést, ami 2,2 millió forintba került.

A pályákhoz számos eszközt kaptak az intézmények, a szakszerű használathoz pedig az óvodapedagógusok továbbképzésen vesznek részt.