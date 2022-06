A Göcsej Palatinus étterembeli rendezvényen megjelent Balaicz Zoltán polgármester, egyben Fazekas Gábor volt munkatársa is, aki átadta Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját, valamint a város ajándékát.



Fazekas Gábor 1932-ben a Kalocsához közeli Foktőn született, a szegedi egyetemen szerzett matematika–fizika szakon középiskolai tanári diplomát. Frissen végzettként a tabi gimnáziumba irányították, onnan hívták Zalaegerszegre, a Csány-szakközépiskolába 1957-ben. Később vezette a zalaszentgróti gimnáziumot, dolgozott a középiskolák megyei felügyelőjeként, a pécsi tanárképző főiskola egerszegi nappali tagozatán matematikát oktatott. A 16 osztállyal induló – mai nevén Széchenyi – építőipari szakközépiskola első igazgatójának nevezték ki 1969-ben, ahol nyugdíjba vonulása után is tanított 1996-ig. Igyekszik sok időt tölteni lányával, két unokájával, s a családba megérkezett a déd­unoka is.