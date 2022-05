A tudáson alapuló izgalmas kvízjáték zalai fődíja a megyeszékhelyre került. A szerencsés játékost, Bezlayné Davalovszki Saroltát a héten kerestük fel otthonában. A játékban való részvételhez nem volt más dolga olvasóinknak, mint március 1-jétől naponta ellátogatni a zaol.hu-ra, megkeresni a címoldalon a nyerő cikket, és megválaszolni a cikkben matricával jelölt napi kérdéseket. A játék során a napi jó válaszok után 1-1 pontot kapott a játékos, 34 napon át. Aki az adott héten már 1 pontot szerzett, részt vett a heti nyeremények sorsolásán. A főnyeremény sorsolására azok voltak jogosultak, akik a játék ideje alatt legalább 20 pontot szereztek.

– Már ment egy ideje a játék, amikor érkezett az értesítés, hogy megnyertem a 4. hetet. Majd később újra telefonáltak, mondtam, tudok az eredményről, de akkor már a főnyereményről volt szó – mesélte a szerencse beköszöntét olvasónk. – Hihetetlen volt, nagyon örültem persze, hiszen a Zalai Hírlap játékai korábban is felkeltették érdeklődésemet, a Mozaik játékot is figyeltük, de abban nem nyertünk. Egyszer a lottón is volt kisebb joker nyereményünk. A húsvéti játékban nagyon jó kérdések voltak, csak a sport témakörökhöz kellett segítség.

Sarolta, noha szép nagy családja van, két fia hat unokával ajándékozta meg, naponta szakít időt a játékra, a műveltségi kvízekre, mondhatni szenvedélye a keresztrejtvény, a sudoku, az interneten fellelhető fejtörők karbantartják a szellemét. Megmosolyogtatja, amikor a kedvcsináló felvezetőkben olvassa: brutális kvíz következik. Szeret kirándulni, így is sok ismeretet szerez. A Húsvéti milliók akció kérdéseire esténként válaszolt. Mint mondja, egy-két órát tölt a hagyományos számítógéppel vagy a telefonnal, de nemcsak játékkal, olvasással telik az idő, hanem például a háztartási kiadások Excell táblázatba rendezésével is. A hajdani kockás füzetet felváltotta a technika. Tisztában van az árakkal, sokat süt, főz a családnak.

– Az unokáknak, három lány, három fiú 19 évestől hatévesig, segítek a tanulásban. Történelem, fizika, irodalom, minden jöhet, de a matematika különösen kedves tantárgyam, mindig is az volt, bár a mai érettségiben már sok újdonság szerepel, amit mi még nem tanultunk az Ady általános iskolában és a Deák szakközépiskolában – sorolta, milyen kitüntetett szerepet tölt be az életében a tudás. Már dolgozott és édesanya volt, amikor felsőfokú tanulmányokba kezdett a számviteli főiskolán.

– Könyvelőként dolgoztam aktív éveim utolsó szakaszában, ám korábban a Zalai Hírlapot is szedtem kéziszedőként a zalaegerszegi nyomdában.

Számba vettük az egykori közös ismerősöket, a nyomdászszakma szépségeit, a megyei laphoz való erős kötődést. Különleges neve kapcsán pedig elmondta, felmenői valószínűleg lengyelek, Szlovákiából érkezett dédapát tart számon. A játékkal kapcsolatban üzeni, mindenki játsszon, ne csak a nyereményért, hanem a játék öröméért.