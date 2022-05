Az önkormányzat 2017-ben fogadta el Zalaegerszeg 2022 végéig szóló környezetvédelmi programját, s már elkezdték az új előkészítését, mondta Gecse Péter. Kiemelte, hogy a környezeti állapotot tekintve rendkívüli esemény nem fordult elő az elmúlt időszakban. Az eredmények között említette a 2019-ben indult fásítási programot: már 9000 fát ültettek a lakosság, civilek és cégek közreműködésével. Több illegális hulladéklerakót felszámoltak, ugyanakkor az alpolgármester felhívta a lakosság figyelmét a hulladékgyűjtő szigetek rendeltetésszerű használatára, mert előfordul, hogy az edények mellett szemét halmozódik fel.



A hulladékgazdálkodásban három fejlesztés valósult meg Búslakpusztán. Mivel betelt a depónia, mellette új lerakó épült, jelenleg a műszaki átadása folyik. Várhatóan a nyár második felétől fog üzemelni, attól kezdve a város kommunális hulladékát már nem kell Vas megyébe szállítani. Korábban elkészült a kommunális hulladék feldolgozására szolgáló üzem, hogy a nem szelektíven gyűjtött hulladékból is kinyerhessék a hasznosítható anyagokat, a szelektív válogatócsarnokban pedig technológiai fejlesztés történt.

Gecse Péter elmondta, hogy 2019-től mostanáig 18,8 kilométer hosszban készültek kerékpárutak 1,6 milliárd forintból, s folytatják a kerékpáros fejlesztéseket. Azért pedig, hogy a közösségi közlekedés környezetkímélőbb legyen, év végén vagy jövő év elején 11 elektromos busz áll üzembe. Az intézmények felújításakor és az új létesítmények építésekor szem előtt tartották az energiatakarékosságot: napelemeket szereltek fel, az uszodában pedig termálvizet használnak és hőszivattyút, napelemeket szereltek fel, zöldtető készült és a hulladékvíz hasznosítása is megoldott.



A felszíni és a felszín alatti vizek vizsgálatai során a hatályos környezetvédelmi program időszakában nem volt határérték-túllépés, hangzott el. A levegőtisztaság védelmével kapcsolatban pedig elhangzott, hogy az avar és kerti hulladék égetésére (a rendeletben foglalt helyszínek, pl. a belváros kivételével) április 15. és október 15. között van lehetőség szerdai és szombati napokon, de kínál a város környezetkímélő megoldásokat is.