Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán a közösségi médiában osztott meg egy videót, amelyben a város díszpolgára, Mányoki Attila hosszútávúszó mutatja be az immár kívül-belül megújult létesítményt. A polgármester bejegyzésében többek között arról is beszámolt, hogy az új zalaegerszegi uszodában egy 50 méteres, 10 pályás úszómedence is van, valamint egy külön tanmedence, hogy az úszásoktatás ne vegyen el helyet a nagymedencéből, és ahol a gyermekek biztonságosan megtanulhatnak úszni.

Balaicz Zoltán néhány városi pletykára is reagált. Bejegyzésében azt írta, az öltözőkbe nem lehet belátni, a lépcsők nem akadályozzák a minősítést és a versenyeket, valamint a lelátón elhelyezett 268 fix ülőhely mellé további mobil ülőhelyek helyezhetők el, így regionális hazai, vagy akár kisebb nemzetközi versenyek tartására is alkalmas. A teljes bejegyzést itt olvashatja el!