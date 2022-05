Az egyre több funkcióval felvértezett okoseszközöket a powerbankok közbeiktatásával az áramhálózatoktól távol, utazás közben is használhatjuk. Az előírások alapján minden vésztöltőt el kell látni a névleges kapacitás értékét feltüntető címkével. Az április végén megkezdett vizsgálat a terméken szereplő információk helytállóságának ellenőrzését szolgálja, a jogszabályoknak, szabványoknak nem megfelelő lítiumakkuk kiszűrésére irányul, derül ki az innovációs tárca közleményéből. A kereskedelmi mintavételt a kormányhivatalok, a laborvizsgálatokat a győri Széchenyi István Egyetem végzi. Havonta tíz, hat hónap alatt tehát öszszesen hatvan terméket ellenőriznek szeptember végéig. Ha a terméken olvasható tájékoztatás valótlannak bizonyul, megtévesztés miatt fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indul. A Széchenyi István Egyetem komoly hagyományokkal bír a műszaki tudományok területén. Kiemelkedő tudásukhoz modern infrastruktúra, nemzetközileg is elismert szakértők és korszerű laboratóriumi háttér társul, írja az Innovációs és Technológiai Minisztérium. – Az együttműködési megállapodás alapján az egyetem további termékek laboratóriumi méréseiről is gondoskodik majd – közölte Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. – A közös munka, a tudományos műhelyek bevonása a fogyasztóvédelembe ösztönzi az innovációt is.