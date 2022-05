A kerkafalvai verseny rendszerint a nyitófordulója a vasi szövetség éves sorozatának, s azt többnyire hobbi kategóriá­ban hirdeti meg a szövetség. Idén két fontos változás is történt: a Kéthatár-tavi rendezvényt már megelőzte egy vasi program, s ezúttal a versenyző kategória indulóit is megszólították, hiszen a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke, Puskás Norbert szerint a zalai tó alkalmas arra, hogy egyszerre nagyobb számú horgászt is kiszolgáljon.



Versenyző kategóriában 17 nevező indult, közülük a legjobb eredményt a szombathelyi Spartacus Horgászegyesület tagja, Borsos Tamás érte el, pontosan 16 kilogramm hallal. A második helyen a szintén szombathelyi Elektromos versenyzője, Kovács Péter, harmadikon a körmendi Misák Norbert végzett. A 25 fős hobbimezőnyben is szombathelyi győzelem született, Pajtli László (10,46 kg) révén, aki mindössze 32 dekagrammal előzte meg testvérét, Pajtli Ferencet. Harmadik a körmendi Bicsák Lajos lett. Az ifjúsági kategóriát a körmendi Gersei Milán nyerte meg, a legjobban szereplő zalai horgász Koltai Máté Márk volt.