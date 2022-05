Ezúttal majdnem két tucat csoport, összesen több mint kétszáz polgár vonult végig a belvároson a Happy Dixieland Band taktusaira. Munkahelyi és baráti társaságok mellett diákok és hagyományőrzők idézték meg a polgárosodás korát. A látványos menet élén haladó, s a hölgyeket virággal köszöntő Papp Gábor polgármester azt mondta lapunknak: ezzel a programmal is azt üzenik: Hévíz mindenkit vár, s őrzi, tiszteli hagyományait. „A város még a nehéz időkben is azt az arcát tudja mutatni, amiért az idelátogatók kedvelik, szeretik” – szögezte le. Pálffy Tamás, a szervező turisztikai nonprofit kft. – ugyancsak felvonuló – ügyvezetője arról beszélt, a legfontosabb, hogy két nehéz esztendő után minél több boldog ember ünnepeljen közösen, a város pedig készüljön a remények szerint sikeres szezonra.

Hévíz mostantól felpörög a programokat tekintve, hiszen pünkösdkor és egész nyáron zenés rendezvényekkel, látványosságokkal várja vendégeit, tette hozzá a szakember. Vasárnap Hévíz várossá válásának 30. évfordulóját ünnepelték. A Szentlélek-templomban bemutatott szentmisén Kiss László esperes-plébános azon bibliai történet kapcsán, hogy Péter apostol háromszor tagadta meg Jézust, hangsúlyozta: mégis rá, a „kősziklára” építette egyházát. Hozzátette: ezt a bizalmat mindannyian megkapjuk Krisztustól, hiszen ő valamennyiünket meghív az örök életre. Az ünnepi szentmisét követően a Városháza téren Papp Gábor polgármester beszédében emlékeztetett: Hévíz 1992. május elsején kapta meg a városi címet, amely után rengeteg változás, töretlen fejlődés következett a település életében.

Aztán kitört a pandémia, amely megtépázta a világ egészségügyi rendszerét és gazdaságát, „mindezt pedig tetézi a keleti szomszédságunkban zajló háború, amelynek súlyos gazdasági következményeit tekintve bizony még csak a jéghegy csúcsát látjuk”, hangsúlyozta a városvezető. – Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy Hévíz számára a város 30 éves történetét tekintve is minden képzeletet felülmúló problémákat hozott az elmúlt két év – folytatta Papp Gábor. – Jelentősen visszaesett a vendégforgalmunk, megrendült a város költségvetése, nehéz átszervezési döntéseket kellett hoznunk a talpon maradás érdekében. Vissza kellett nyesnünk számos kiadásunkat, amelyek érzékenyen érintették a civil szervezeteket, az intézményeket, a kulturális lehetőségeket, s általában az életünk minden részét.

A kitüntetések átadása után (b-j) Nagy Bálint megválasztott országgyűlési képviselő, Nagy Sándorné, Fekete György, Papp Gábor, Nagy Rita, Tamási Zsolt és Buza Barnabás

Erőn felül tettük és tesszük a dolgunkat, egyik csapást a másik után igyekszünk kivédeni. Tudom, hogy fájó látni, ami most a várossal történik, de ha nem vagyunk határozottak, ha úgy tetszik: szigorúak, nem fogunk tudni kilábalni ebből a helyzetből. Most türelemre, empátiára, vállvetve küzdeni tudásra és akarásra van szüksége Hévíznek. Gondolatait egy Gabriel García Márqueztől származó idézettel zárta: „A rajtunk most átvonuló zivatar annak előjele, hogy egünk nemsokára kiderül, s jobb napokat fogunk látni, mert lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson, s ebből az következik, hogy mivel a baj már soká tart, a jónak közel kell lennie.” A polgármester ezt követően átadta a város kitüntetéseit. A fejlesztési díjat Tamási Zsolt korábbi őrsparancsnok vehette át, aki részt vett a városi kamerarendszer kiépítésében is.

A „Hévíz Város Kultúrájáért” elismerést Buza Barnabás, a Hévíz SK fiatal együttesét játékával még 40 évesen is segítő labdarúgó kapta, a turisztikai kitüntetést Nagy Rita, a hévízi Danubius-szállodák korábbi igazgatója, a közszolgálati díjat pedig Nagy Sándorné, a Brunszvik Teréz óvoda vezetője vehette át. A diszpolgári címet Fekete Györgynek ítélték oda idén, aki négy évtizeden át dolgozott a turizmusban, volt a hévizi Thermal és az Aqua Hotel elsőszámú vezetője is, s a hazai szállodaipar és idegenforgalom kiemelkedő személyiségévé vált.