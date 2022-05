Ha röviden akarnánk válaszolni a feltett kérdésre, azt mondhatjuk, hogy igen, van 700 álláshely a térségben. A Covid után még mindig nagy munkaerőhiánnyal küzd például a turizmus, Zalakaros, Hévíz és a Balaton közelsége pedig óriási szívóerőt jelent.

Nyilván az sem ördögtől való felvetés, hogy valaki a megyeszékhelyen keressen munkát, manapság is sokan ingáznak, és hát valljuk be, az 50 kilométeres távolság nem jelent megoldhatatlan kihívást.

Dynamic Technologies Hungary Kft.-nél az év végéig legalább száz főt szeretnének munkába állítani Fotók: Szakony Attila

De térjünk vissza Nagykanizsára. A műanyagtermékek gyártásával foglalkozó Avius Kft. Csengery utcai telephelyén jelenleg közel kétszáz fő dolgozik.

– Jelen pillanatban legalább 30 főt tudnánk felvenni a céghez, főként betanított munkásokat, de műszakvezetői és mérnöki pozícióink is vannak – árulta el Csamangó Antal ügyvezető, aki hozzátette: január óta hirdetik az állásokat, ám ez idáig csak 4 főt tudtak felvenni. – Tapasztalataink szerint még mindig sokan döntenek úgy, hogy külföldön próbálnak munkát keresni, jóllehet a fizetésbeli különbségek ezt már egyre kevésbé indokolják. Azt nehéz megmondani, hogy a Tungsram létszámleépítése miatt menynyiben változik majd a helyzet, mindenesetre mi nyitottak vagyunk a létszám bővítésére.

A fűtéstechnikai alkatrészgyártással foglalkozó Resideo Kft.-nél is folyamatosan hirdetnek üres álláshelyeket, a több mint 600 főt foglalkoztató cégnél éves szinten akár 10 százalékos növekedést is lehet prognosztizálni, ami most is közel 60 munkahelyet jelenthet középtávon.

– A jelenlegi helyzetben nehéz bármit is mondani, a Covid és a szomszédunkban zajló háború egyfajta kiszámíthatatlanságot eredményezett, főként az anyagellátás és a szállítási határidők tekintetében – kezdte Pécsi József ügyvezető, aki ugyanakkor azt is hozzátette: határozott jövőképük van, mindenképpen bővülni, növekedni szeretnének. – Eddig nem volt könnyű új munkaerőt sem találni, a jelentkezőknek csak egy része felelt meg, illetve tudta vállalni a jellemzően több műszakos munkarendet. Természetesen nyitottak vagyunk arra, hogy a Tungsramból vegyünk át dolgozókat, ez ügyben már felvettük a kapcsolatot a céggel is, egyelőre konkrét visszajelzés nélkül.

A Resideo Kft.-nél folyamatos a bővítés

A főként autóklíma-berendezések alkatrészeinek gyártásával foglalkozó Dynamic Technologies Hungary Kft.- nél az év végéig legalább 100 főt szeretnének munkába állítani, a megrendelések felfutása ugyanis komoly kapacitásnövekedésre ösztönzi a céget.

– Az autóiparban ugyan érzékelhető az alapanyaghiány, ennek ellenére a cégcsoporton belül töretlen a bizalom a magyar leányvállalat iránt, talán ennek is köszönhető, hogy két nagyobb projektet is megkaptunk – vázolta a kanizsai gyártóbázis jövőképét Csirke Balázs HR-vezető, aki úgy fogalmazott: szerencse a szerencsétlenségben, hogy a sok tungsramos dolgozónak is tudnak munkát ajánlani.

A fentiek mellett az épülő vagongyárban is 1300–1500 új munkahellyel számolnak, ami nyilván nem feltétlenül jelent hasonló profilt, mint a Tungsram, de az egészen biztos, hogy lesznek átfedések a munkakörök között; raktárosokra, anyagkezelőkre, akár mérnökökre az új gyárban is igényt tartanak majd. És ott van még az átképzés lehetősége is, ami szintén sok száz embernek jelenthet megoldást a jövő szempontjából. Erre egyébként kifejezetten készülnek is Nagykanizsán.

Bene Csaba a Nagykanizsai Szakképzési Centrum kancellárja elmondta: jelenleg 45–50 szakmát oktatnak, s a vállalati igényeknek megfelelően bármikor képesek nagyobb számú átképzés lebonyolítására.

– Az intézményben külön felnőttképzési szakembereink vannak, jelenleg több mint 500 fő vesz részt az úgynevezett esti képzéseken – hangsúlyozta Bene Csaba, aki úgy látja: eddig komoly munkaerőhiány volt a térségben, amit a Tungsram bejelentése valószínűleg csökkent, hiszen sokan akár azonnal is munkahelyet tudnak majd váltani. – A várható új munkahelyek száma, és itt kifejezetten a vagongyárra gondolok, óriási feladat elé állítanak minket, hamarosan rengeteg hegesztőre és egyéb fémipari szakmunkásra lesz szükség, így azt gondolom, hogy nem csak Zalában, de még Somogyban is érződik majd ennek hatása.