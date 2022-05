Erről is szólt a 37 napirendi pontot két óra alatt megtárgyaló közgyűlést követő tájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester. Emlékeztetett rá, a koronavírus-járvány miatt a kis- és középvállalkozások felére csökkentett iparűzési adót fizettek tavaly, ezért ebből előzetesen 3,4 milliárd forinttal számoltak. A gazdaság erőteljes fejlődését jelzi, hogy végül közel 4,3 milliárd forint folyt be a kasszába. Ugyancsak jelentős bevétel származott a különböző beruházások számára értékesített ingatlanokból is.

Az is elmondható, hogy az önkormányzat minden közhatalmi bevétele meghaladta az előzetesen számítottat, tette hozzá.

A polgármester szólt arról is, hogy módosították a településrendezési tervet több helyszínen, érintve szinte a város minden pontját. Ezekre egyebek mellett a Ságodi-patak szabályozása, Bazitán játszótér létesítése, a Tesco-körforgalom átépítése, turbósítása, a hulladékudvar fejlesztése, a duális szakképző központ melletti új tanműhely megépítése, az északi iparterület fejlesztése miatt volt szükség.

A testület több részletében módosította a településkép védelméről szóló rendeletet is. Az egyik változás lehetővé teszi immár, hogy az önkormányzat támogathassa magántulajdonban lévő, városképileg jelentős épületek megújítását. Példaként a polgármester a Korona Szalon nyugati szomszédját említette, mint renoválásra szoruló épületet.

A modern városok programban kormányzati támogatással számos közterület újulhat meg. A közgyűlés két beruházás kapcsán döntött úgy, hogy a Zalavíz Zrt.-re testálja műszaki ellenőri feladatot. Ezek az Eötvös utca déli oldalán járdafelújítás, parkolóépítés, illetve a Gasparich utca 5. szám alatti társasháznál a parkoló bővítése.

Elfogadták az önkormányzati cégek elmúlt évi beszámolóját és az idei előzetes üzleti terveiket. A testület elé került a városi rendőrkapitányság elmúlt évi beszámolója is. A számok alapján megállapítható, hogy az 50 ezer lakos feletti városok sorában Zalaegerszeg az élen áll, a legbiztonságosabb. Ugyancsak elfogadták a katasztrófavédelmi kirendeltség elmúlt évi tevékenységét taglaló beszámolót.

Balaicz Zoltán kitért arra is, hogy az északi ipari park és a tesztpálya környékén számos fejlesztés zajlik. Annak érdekében, hogy a terület alkalmas legyen a beruházások kiszolgálásra ki kell építeni az infrastruktúrát, amihez a kormányzat 10.5 milliárd forintos támogatást nyújt, egy részével az önkormányzat rendelkezik. Ebből valósul meg az ivóvíz-, szennyvízhálózat kiépítése, mégpedig két új kút fúrásával 1,7 milliárd forint költséggel. A csapadékvíz elvezetésének kiépítése a Nagypáli- és Ságodi-patak irányába 6 milliárd forinttal szerepel. E területek tulajdoni viszonyait is rendezték: a Nagypáli-patak az államhoz, míg Ságodi az önkormányzathoz került.

A közgyűlési döntések részleteinek ismertetésére visszatérünk.