Mint azt Fábián Istvántól megtudtuk: ő maga 2022-ben már nem indult az elnöki címért, 80 éves korára való tekintettel már csak tagja akar lenni a baráti társaságnak. A csoport irányítását a fiatalabb generáció vette át: Bedő Sándor, Molnár Klára, Neuhold László, Gyarmati Tibor, Gálos István, az elnök személyéről később döntenek.

A borbarát kör tagjai házi borversenyt is rendeztek, ahol saját boraikat tesztelhette a tagság. Az értékelésből kiderült: az andráshidai borok tisztaságával, illatával és zamatával nem volt probléma, ami azt is jelenti, hogy a tavalyi nedű remek évjáratnak minősül.

Április 29-én aztán a városrészi nagy borversenyen is megméretettek az andráshidai borok, ahol összesen 68 minta került zsűri elé. Az eredményhirdetés alátámasztotta a házi borverseny tapasztalatait, hiszen a 43 fehérborból 20 lett aranyérmes, 17 ezüst- és 6 bronzérmet érdemelt. A 25 vörös- és rozémintából 10 arany-, 13 ezüst- és 2 bronzérmes lett.



Dr. Pálfi Dénes, a zsűri elnöke gratulált a kiváló eredményhez, majd elismerte azt a szakmai munkát, melyet a borbarát kör tagjai végeztek az elmúlt években, s aminek köszönhetően a borkészítés terén is folyamatos és fokozatos fejlődés volt tapasztalható.

Az eredményhirdetést követően az Andráshidai Borbarát Kör tagsága megköszönte Fábián István leköszönő elnök több mint tízéves áldozatos munkáját. Felidézték a szakmai kirándulásokat, melyeken az elnök az adott térség földrajzi és történelmi ismeretei mellett, a térség szőlő- és borkultúrájáról is sok érdekes információval szolgált a tagságnak, mely igazi közösséggé kovácsolódott az évek alatt.



– A tagság nagyon szép ajándékokkal lepett meg, kaptam például egy fotóalbumot, amely a csapat szakmai kirándulásait, egyéb összejöveteleit idézi fel – árulta el Fábián István, aki hozzátette: dr. Pálfi Dénestől, Neuhold Lászlótól és Takács Józseftől személyes ajándékot is kapott a sikeres együttműködés emlékére.

Az ünnepséget közös vacsora követte, majd baráti beszélgetéssel zárult a nap.