A helyi Gönczi Ferenc Gimnáziumban szerdán a két végzős osztályból összesen 30 diák írta meg a történelem feladatsort középszinten, 8-an pedig emelt szinten Zalaegerszegen. Árkovicsné Pezzetta Claudia intézményvezetőtől megtudtuk, idén összesen 38 végzős érettségizik, mellettük 12-en tesznek előrehozott vizsgát angol, illetve német nyelvből, vagy informatikából és 1 tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó is érettségizik. A kötelező tantárgyak mellett biológiából, földrajzból, informatikából és testnevelésből is vannak vizsgázók.

A történelem feladatsor megoldására 180 perc állt az érettségizők rendelkezésére, a gönczisek ki is használták az időt.

- Mikor ránéztem a lapra úgy éreztem nem fog menni, de aztán belelendültem, megörültem, hogy a Kádár-korszak az esszétémák közt szerepelt, mert azt biztosan tudom, úgyhogy reménykedem abban, hogy jól sikerült - mondta Bedő Petra, aki történelem fakultációra is járt.

-Számomra eddig a héten ez a vizsga volt a legnehezebb, nem voltak olyan konkrétak a kérdések, nem vagyok biztos minden válaszban, de bizakodom, hogy jó lesz - vélekedett Kőműves Balázs.

Az idegennyelv után Petra még emelt szinten vizsgázik biológiából, hiszen pszichológusnak készül, Balázs informatikából tesz emelt vizsgát, ő filmvágás, rendező és filmírás szakokra jelentkezett.

Az intézmény történelem tanára, Fentős István szerint sokrétű feladatsort állítottak össze, több kérdésnél ismerniük kellett a diákoknak a fogalmakat, ami korábban nem volt jellemző a középszintre, de jól megoldható volt az idei érettségi, nagy segítséget nyújtottak hozzá a források. Megjelent a tantárgyi integráció is, egyik feladatban az irodalom, a másikban földrajzi tudásra is szükség volt, illetve még egyszerű százalékszámítás is előfordult. Az esszék pedig kifejezetten diákbarátok voltak, az alap témakörök közül kerültek ki.

Csütörtökön angol, pénteken német nyelvből írnak érettségit a tanulók. A Göncziben a szóbeli vizsgákat június 14. és 17. között tartják.