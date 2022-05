A Zalaerdő Zrt. megbízásából lezajlott munka gyérítést jelentett: rossz helyen nőtt, nemesebb fafajták fejlődését akadályozó, vagy kidőlésveszélyes egyedeket távolítottak el. Lassan erre a sorsra jutnak a még szép nyírallék is, de már helyükre kerültek a tölgycsemeték, melyek felnőve helyettesíteni tudják a vidékünkön nem őshonos, fehér kérgű fákat.

Rendbe tették a forrás környezetét is, ahol egy elfeledett táblán információkat találni a pihenőterület 1970 és '76 közti kialakításáról. A forrás az esőzések ellenére is néma, és rehabilitációra szorul a dombocska is, ahol a hetvenes évek végétől szívesen játszottak gyermekeink, várként használva a tetőn akkor még ott magasodó esőbeállót.