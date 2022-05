Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága összesített adatai szerint február 24-e óta 5 és fél millióan menekültek el Ukrajnából a háború elől, ebből 700 ezren hazánkba. A nyugati határvidéken jóval kevesebben vannak, mint Kelet-Magyarországon vagy a fővárosban, ám itt Zalában is elkel az emberség folyamatosan. Az élet furcsa fintora, hogy a nagy múltú világszervezet létrejöttét éppen egy osztrák-francia háború, az 1859-es solferinói csata hívta életre. A világ mit sem változott, mondhatjuk, s szomorúan vesszük tudomásul, hogy a nem is olyan régen történt dél-szláv háború után most, 2022-ben ugyancsak családok ezreinek kell menteni az életét.

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének raktárában beszélgetünk, miközben Baracskai Józsefné igazgató és munkatársa, Ambrus Gáborné készítik össze az alapvető élelmiszercsomagokat, tisztálkodási szereket, amit rendszeresen juttatnak el a menekülteknek. Példaértékű az összefogás, mondják. A megyében rajtuk kívül több civil szervezet, magánember szervezett gyűjtést, ezek közül kiemelkedő a zalaapáti, pókaszepetki, gősfai, söjtöri, alsópáhoki, iklódbördöcei, zalaszentgróti. A háború elején négy keszthelyi magánszemély 1 millió 460 ezer forintot ajánlott fel, amiből gyógyszert és kötszert vásároltak, azt a harctérre küldték. A színház kezdeményezésére 300 ezer forint jött össze. Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Lentiben és Zalaszentgróton gyűjtőpontokat hoztak létre, ahol folyamatos az adományok és a segítség kérők fogadása. A Nyugat-Dunántúli régióban a 92/323-000 telefonszámon 24 órás diszpécser szolgálat működik. A megyeszékhelyen, a Dísz téri irodában többen térnek be, ahol ugyancsak a segélyezés, a tájékoztatás, az információk gyűjtése folyik. A 21. században, az okostelefonok világában némileg könnyebb a Google fordító használatával kommunikálni, ám sokszor elkel a tolmács segítsége. A humanitárius szervezet felkészült, megedzőttek a dél-szláv háborúban, a devecseri iszap-katasztrófa során, a 2004-es cunami idején és a Covid-járvány alatt. Azonban a mostani mégis csak más valamiben.

- Azért speciálisabb az ukrán válság, mert közvetlenül mellettünk van. A háború kitörésekor, az első menekültáradat megindulásakor a nyugati régióból mi is utaztunk a keleti és északi megyékbe segíteni. A beosztás szerint Aranyosapátiban 4 napig teljesítettünk szolgálatot – mondta Baracsaki Józsefné.

A megszokott feladatokon kívül több speciális kérés akad. Az olasz társszervezet példaul azzal kereste meg őket, hogy egy óvóhelyről kimenekített kijevi családot kell átutaztatni az országon.

– A megkülönböztetett személyeket – egy 29 éves édesanya két éves gyermekével és stroke-ot kapott édesapjával, valamint édesanyjával – Csengersimánál vettük át. A román vöröskereszt vezette fel őket, majd egy zalaegerszegi pihenővel, Szlovénián át, önkéntes tolmács segítségével kísértük őket az olasz határon fekvő Goriziáig. Ott az olasz vöröskereszt kísérte tovább a rokonokhoz.

– Sok szívettépő történet kering a szétszakított családokról. A családegyesítés ilyenkor mennyire nehéz feladat?

– Elsősorban az asszonyok, gyerekek jöttek nagy számban, aztán később a férfiak is követték őket, akiket átengedtek a határon. Eleinte ott álltak tanácstalanul, mert nem tudták, hogy a szeretteiket hol szállásolták el. Voltak olyanok, akik visszamentek a harcok közepette a nagyszülőkért, szerencsére megtalálták és kihozták őket. A mai világban annyi könnyebbség van, hogy már pontos vagy használható információkkal keresnek meg minket a családok, mert ők egymással tartják mobiltelefonon, közösségi hálón a kapcsolatot. Azért így sokkal könnyebb, mint száz évvel ezelőtt a kommunikációs eszközök nélkül. Volt olyan eset, amikor Veszprémből telefonáltak, hogy Zalában nézzünk rá egy családra, mert két hete nem ettek. Ők valamiért nem kerestek, illetve találak meg minket, így mi kerestük meg őket. Úgy jutott el hozzánk az információ, hogy a veszprémiek által befogadott család volt kapcsolatban a zalaiakkal.

– A háború elején hogyan tudták elszállásolni a menekülteket?

– Legelőször a családok átmeneti otthonát használtuk, aztán elkezdtünk helyeket keresni. Közben Kisgörbő polgármestere felajánlotta segítségét, kétszer 27 fő befogadására alkalmas szálláshelyet biztosítottak, amit önkéntesek segítségével újítottunk fel, emellett a hévízi Hotel Európa összerakható játszóteret adott. Az ukrán focista fiúk a zalaegerszegi Kaffka-kollégiumban laknak, a színházlakásokban ugyancsak családokat helyeztünk el, de fogadtak be menekülteket Türjén, Pacsán, Pethőhenyén, Alibánfán, Hagyárosböröndön, Gellénházán, Gutorföldén magánszemélyeknél vagy önkormányzati segítséggel. Zalaegerszegen egy kutyatenyésztő családnak szereztünk be állateledelt. Nagyon sokat jelent továbbá, hogy a lakhatáson túl az egészségügyi alapellátást biztosítjuk, méghozzá a hajléktalanszálló orvosával.

Az igazgató és munkatársa hozzátette, nagyon szépen köszönik a cégek felajánlásait is, akik hűtőszekrényt, mosógépet, mikrohullámú sütőt, sportruházatot juttattak el hozzájuk. Mint mondják, a menekültek nem követelőznek, elfogadták sorsukat. Akik tudnak – a tartózkodási papírok intézése után – helyben azonnal dolgozni kezdtek, akinek pedig Nyugat-Európában van rokona, ismerőse, tovább indul. Naponta, hetente változik tehát a helyzet, ám – ahogy 160 év tapasztalat mutatja – azonnal reagálnak, mutatva, hogy az agresszió ellenére még nem veszett ki az emberség a Földön.